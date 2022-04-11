Elon Musk'tan çok konuşulacak karar! Milyarlarca dolar...
Twitter'ın en büyük hissedarı olan Elon Musk, şirketin yönetim kuruluna katılmamaya karar verdiği açıklandı.
Twitter'ın en büyük hissedarı Elon Musk'ın, şirketin yönetim kuruluna girmeyeceği açıklandı.
Twitter CEO'su Parag Agrawal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Musk'ın, şirketin yönetim kuruluna katılmamaya karar verdiğini belirtti.
Agrawal, söz konusu paylaşımına eklediği açıklamada, Elon Musk'ın şirketin en büyük ortağı olduğuna dikkat çekerek, yönetim kuruluna girişine açık olacaklarını ifade etti.
Musk, Twitter'ın yüzde 9,2'lik hissesini satın alarak sosyal medya platformunun en büyük yatırımcısı olmuştu.
CEO Agrawal, daha önce yaptığı paylaşımda, Elon Musk'ın yönetim kuruluna gireceğini duyurmuştu.