Elon Musk'tan çok konuşulacak bir adım daha

Twitter'ın yüzde 9.2'sini satın alan Elon Musk, zaten kimsenin gelmediğini gerekçe göstererek "Twitter'ın San Francisco'daki genel merkezini evsizler barınağına çevirelim mi" sorusuyla bir anket açtı. Ankete katılanların yüzde 91'i evet cevabını verdi. Musk bu tweetle şehirde sayıları 18.000'i bulan evsizlerin sorununa dikkat çekmiş oldu. Musk bunun yanında Twitter Blue üyelerinin tamamına 'mavi tik' verilmesi gerektiğini savundu. Ortağı olduğu platformda fazlasıyla aktif günler geçiren Musk ayrıca medya kuruluşlarına güven oranlarının yer aldığı bir görsel paylaştı. Hava durumu kanalı The Weather Channel'a güvenin yüzde 50'lerde kalmasıyla dalga geçerek "Hava sahte. Truman Show'u izledim" dedi.

Haftaiçi Twitter'ın yüzde 9.2'sini satın aldığı açıklanan Elon Musk platform için ilginç değişiklik önerilerini sunmaya devam ediyor.

Yaptığı alımla Twitter'ın en büyük ortağı konumuna gelen ve şirketin yönetim kuruluna da giren Musk bugün Twitter üzerinden açtığı ankette kullanıcılara "Zaten kimse gelmiyor, Twitter'ın San Francisco'daki genel merkezini evsizler barınağına çevirelim mi" diye sordu. Bu sabah itibarıyla ankete katılanların yüzde 91'i bu soruya 'evet' cevabını verdi.

San Francisco Kamu Sağlığı Departmanı'nın son açıkladığı verilere göre şehirde yaklaşık 18.000 evsiz bulunuyor.

İçinde ve civarında dünyanın en büyük teknoloji firmalarının yer aldığı San Francisco'da ortalama kira bedeli 3.230 dolar olarak kayıtlara geçti. Gayrimenkul veri değerlendirme firması Yardi Matrix'e göre bu rakam ABD ortalamasının yaklaşık 2.5 katına denk geliyor. Şehrin en ucuz bölgesi olan Tenderloin'da ortalama kiralar 2.605 dolar civarında seyrediyor.

Bu yüksek kiralar düzenli işi olan insanların bile ev arkadaşı, yani kirayı bölüşecek birisini bulamadığı zamanlarda evsiz kalmasına neden olabiliyor.

Mart ortasında ofise dönüş başladı

Elon Musk aslında Twitter genel merkezini barınağa çevirme önerisiyle şehirde sık sık dile getirilen uygun fiyatlı konut açığı sorununa dikkat çekmiş oldu. Bunun yanında Twitter CEO'su Parag Agrawal geçen ay yaptığı açıklamayla Twitter çalışanlarının mart ortası itibarıyla ofise dönebileceğini açıklamıştı. Agrawal ofise gelmenin zorunlu olmadığını, isteyen çalışanların 'sonsuza kadar' evden çalışabileceğini ifade etmişti.

Twitter'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama yapılmasa da Musk'ın tweeti çalışanların ofise henüz dönmediğini ortaya koydu.