Elon Musk'tan Biden'e çağrı: ABD’li milyarder endişeler duyuyor! 'Bu kıyma makinesini...! Tepki paylaşımı

Dünyaca ünlü ABD’li dolar milyarderi Elon Musk, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna’ya destek vermek istemesini sert ifadelerle eleştirdi. Musk, Biden’ın Kongre’nin Ukrayna’ya destek vermeye ayak sürümesini ‘suç’ olarak adlandırmasına itiraz etti.

Elon Musk, sahibi olduğu X (eski ismi ile Twitter) sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımında, Ukrayna’da Rusya ile devam eden savaşa ilişkin, “Bu kıyma makinesini durdurmanın zamanı” ifadelerini kullandı.

Musk, bunun bir yıl önce yapılması gerektiğini, geç bile kalındığını belirtti.

Musk, Kasım ayında yapılması planlanan ABD Başkanlık seçimlerinde mevcut başkan Biden’a oy vermeyeceğini de açıklamıştı.



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