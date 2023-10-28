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Sosyal Medya Elon Musk'tan Beyaz Saray'ı çıldırtan "İran" paylaşımı!
Sosyal Medya

Elon Musk'tan Beyaz Saray'ı çıldırtan "İran" paylaşımı!

Yeniakit Publisher
2023-10-28 14:40:00 -
Elon Musk'tan Beyaz Saray'ı çıldırtan "İran" paylaşımı!

Dünyanın en zengin iş adamı Elon Musk'ın ABD yönetimini ti'ye aldığı İran paylaşımı gündem oldu.

SpaceX, Tesla ve X'in sahibi milyarder iş insanı Elon Musk, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı "Ah İranlılar..." paylaşımında, "İran savaş istiyor. Bakın, ülkelerini bizim askeri üslerimize ne kadar yaklaştırmışlar." ifadelerinin yer aldığı bir görsel yayınladı.

ABD'nin Orta Doğu'daki üslerine gönderme yapan Musk'ın bu ironik paylaşımı, kısa sürede milyonlarca görüntülenme alırken, gönderinin altına Gazze'deki İsrail katliamına dair binlerce mesaj geldi.

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Yorumlar

Alp

Kimse TÜRKİYE'mizi farklı düşünmesin. Aynı durum bizim için de geçerli.

Serhat

Rus silahlı kuvvetlerine gereken alanı açmalıyız türkiyede. Batıdan çıkarak rusya ile yakınlaşmalıyız ticarette çin pazarına ağırlık vermeliyiz çok hızlı birşekilde nükleer silahlar efinmeliyiz
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