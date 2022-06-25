Elon Musk'tan ABD'ye nüfus uyarısı! Böyle devam ederse...
Tesla ve SpaceX'in CEO'su Musk ABD'de düşen doğurganlık oranları nedeniyle ABD'yi uyardı ve eğer bu düşüklük devam ederse ülkenin sonunun Japonya gibi olacağını söyledi.
Elon Musk cuma günü Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı ve ABD'nin doğurganlık oranının 50 yıldır düşük seviyelerde olduğunu belirtti.
Geçen yıl Japonya, azalan doğurganlık oranları ve hızla yaşlanan nüfus nedeniyle nüfusu 600.000'den fazla azaldı ve Musk'a göre, Japonya potansiyel olarak yok olabilir.
Musk uzun zamandır dünya genelinde nüfusun azalmasını önlemek için ailelerin daha fazla çocuğa sahip olması gerektiğini söylüyor ve bu konuda da ABD'yi uyardı.