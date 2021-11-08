Elon Musk’ın dikkat çeken anketi sonuçlandı

Elon Musk'ın Twitter üzerinden düzenlediği ilginç anketin sonuçları belli oldu. Milyarderler vergisini protesto eden Musk'ın bu anketi, bakalım nasıl bir sonuç doğuracak...

Takipçilerine Tesla hisselerinin yüzde 10'luk bir kısmını satıp satmama konusunda fikir isteyen Musk, bunun için bir anket düzenlemişti.

Ankette 3.5 milyondan fazla oy kullanıldı. Katılımcıların yüzde 57.9'u Musk'ın hisselerini satması, yüzde 42.1'i ise satmaması yönünde oy kullandı.

Musk, anketi açarken çıkacak sonuca kesinlikle uyacağını söylemişti. Bu sonuçlara bakılırsa çok yakında, hisselerin satışa sunulduğunu göreceğiz. Musk'ın Tesla'daki hisselerinin yüzde 10'u, Cuma gününün piyasa kapanış verilerine göre 21 milyar dolara yakın bir tutar anlamına geliyor.

Elon Musk'ın bu hamlesinin, ABD'de önerilen milyarderler vergisine bir tepki olduğu düşünülüyor. Musk, daha önce de Twitter'da milyarderler vergisini eleştirmişti.

Milyarderler Vergisi nedir?

ABD vergi yasasına göre, hisse senetleri gibi varlıklar yalnızca satıldıkları zaman vergilendiriliyor. Yeni öneri ise, milyarderlerin sahip oldukları hisse senetleri ve diğer varlıklar üzerinden vergi ödemelerini istiyor.

Tahminlere göre 700 milyarderi etkileyecek olan tasarı, alım satımı yapılabilen hisse senedi gibi menkul kıymetlerdeki uzun dönemli gelirlerin hisselerin satışı gerçekleşse de gerçekleşmese de vergilendirilmesini hedefliyor.

Kısacası bu tasarı, milyarderlerin "vergiden kaçmasını" önlemeyi amaçlıyor ve, bu kişilerin sahip oldukları hisse senetleri ve diğer varlıklar üzerinden yıllık vergi ödemesini öngörüyor.