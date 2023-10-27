Elon Musk'a acil Gazze çağrısı!

Filistin Telekomünikasyon Şirketi, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çok yoğun saldırıları nedeniyle sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu.

Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Son bir saatteki yoğun bombardıman, Gazze'yi dış dünyaya bağlayan tüm uluslararası kanalları yok etti." denildi.

Elon Musk çağrısı ilk sıraya yerleşti

Sosyal medyada kullanıcılar Starlink uydularıyla internet erişimi sağlayan Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk'a çağrı yaptı.

'Gazze'ye Starlink, starlinkforgaza' etiketiyle Türkiye ve dünya gündemine birinci sıradan girdi.

Starlink nedir?

Starlink uydusu, SpaceX şirketi tarafından geliştirilen ve internet erişimini dünya genelinde sağlamayı amaçlayan bir uydu ağıdır.

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Starlink uyduları, alçak Dünya yörüngesine (LEO) yerleştirilen binlerce küçük uydu grubundan oluşur. Bu uydular, yer tabanlı altyapıya sahip olmayan veya sınırlı internet erişimine sahip bölgelerde yüksek hızlı internet bağlantısı sağlamak için kullanılır.