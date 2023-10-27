  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sedat Peker'den dikkat çeken Ali Yerlikaya hamlesi! Herkes şaştı kaldı

Merkez Bankası’ndan flaş karar! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Hande Fırat’tan bomba iddia! Türkiye, İsrail’le ilgili bu kararı alacak

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi OLMASAYDI NE OLURDU? İçimizdeki İsrailliler yalana doymuyor

Görüntüler ortaya çıktı! Şarlatan Adnan Oktar Aleyna Tilki’ye böyle salça olmuş

O yalanlar Cem Küçük’ü isyan ettirdi! Sağlı-sollu, Allah ne verdiyse girişti

Hilal Kaplan, kötü haberi tüm Türkiye’ye böyle duyurdu! Maalesef…

O anket, az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu! Yeniden Refah damga vurdu! İşte partilerin son oy oranları

Yurttan sesler korosuna o da katıldı! Ahmet Hakan, öyle bir skandala imza attı ki…

İspanya'da skandal kilise raporu: Papazlar on binlerce çocuğun ırzına geçmiş! Kimsenin konuşamadığı gerçek ortaya çıktı
Gündem Elon Musk'a acil Gazze çağrısı!
Gündem

Elon Musk'a acil Gazze çağrısı!

Yeniakit Publisher
2023-10-27 23:18:00 -
Elon Musk'a acil Gazze çağrısı!

Katil İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana en şiddetli hava saldırılarını düzenlerken, dünyada milyonlarca kişi dünya ile bağlantılarının kesildiği Gazze için Elon Musk'a çağrı yaptı.

Filistin Telekomünikasyon Şirketi, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çok yoğun saldırıları nedeniyle sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu.

Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Son bir saatteki yoğun bombardıman, Gazze'yi dış dünyaya bağlayan tüm uluslararası kanalları yok etti." denildi.

Elon Musk çağrısı ilk sıraya yerleşti

Sosyal medyada kullanıcılar Starlink uydularıyla internet erişimi sağlayan Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk'a çağrı yaptı.

'Gazze'ye Starlink, starlinkforgaza' etiketiyle Türkiye ve dünya gündemine birinci sıradan girdi.

Starlink nedir?

Starlink uydusu, SpaceX şirketi tarafından geliştirilen ve internet erişimini dünya genelinde sağlamayı amaçlayan bir uydu ağıdır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Starlink uyduları, alçak Dünya yörüngesine (LEO) yerleştirilen binlerce küçük uydu grubundan oluşur. Bu uydular, yer tabanlı altyapıya sahip olmayan veya sınırlı internet erişimine sahip bölgelerde yüksek hızlı internet bağlantısı sağlamak için kullanılır.

İsrail katliamı sürdürüyor! Gazze'de can kaybı çoğu çocuk 7 bin 326'ya yükseldi
İsrail katliamı sürdürüyor! Gazze'de can kaybı çoğu çocuk 7 bin 326'ya yükseldi

Dünya

İsrail katliamı sürdürüyor! Gazze'de can kaybı çoğu çocuk 7 bin 326'ya yükseldi

Katil İsrail Batı Şeria'da göstericilere ateş açtı! Yaralılar var...
Katil İsrail Batı Şeria'da göstericilere ateş açtı! Yaralılar var...

Gündem

Katil İsrail Batı Şeria'da göstericilere ateş açtı! Yaralılar var...

Bunu hiç beklemiyorlardı! Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna şok!
Bunu hiç beklemiyorlardı! Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna şok!

Gündem

Bunu hiç beklemiyorlardı! Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna şok!

İsrailli başkan katılınca olanlar oldu! AK Partili Belediye Başkanı'ndan 'helal olsun' dedirten hareket
İsrailli başkan katılınca olanlar oldu! AK Partili Belediye Başkanı'ndan 'helal olsun' dedirten hareket

Gündem

İsrailli başkan katılınca olanlar oldu! AK Partili Belediye Başkanı'ndan 'helal olsun' dedirten hareket

Gazze’de katliam yapan Siyonist İsrail’de, Kıbrıs harekatı tekrarlar mı korkusu! Ayşe tatile çıkabilir!
Gazze’de katliam yapan Siyonist İsrail’de, Kıbrıs harekatı tekrarlar mı korkusu! Ayşe tatile çıkabilir!

Gündem

Gazze’de katliam yapan Siyonist İsrail’de, Kıbrıs harekatı tekrarlar mı korkusu! Ayşe tatile çıkabilir!

Son dakika... İsrail dünyaya ilan etti! Bu gece Gazze'de büyük katliam yapacaklar
Son dakika... İsrail dünyaya ilan etti! Bu gece Gazze'de büyük katliam yapacaklar

Gündem

Son dakika... İsrail dünyaya ilan etti! Bu gece Gazze'de büyük katliam yapacaklar

Son dakika... BM İsrail katliamını dünyaya duyurdu! 'Gazze'nin dış dünya ile bağlantısı kesildi'
Son dakika... BM İsrail katliamını dünyaya duyurdu! 'Gazze'nin dış dünya ile bağlantısı kesildi'

Gündem

Son dakika... BM İsrail katliamını dünyaya duyurdu! 'Gazze'nin dış dünya ile bağlantısı kesildi'

İskoçya Başbakanı'ndan Gazze açıklaması! 'Aileme ulaşamıyorum'
İskoçya Başbakanı'ndan Gazze açıklaması! 'Aileme ulaşamıyorum'

Gündem

İskoçya Başbakanı'ndan Gazze açıklaması! 'Aileme ulaşamıyorum'

İşte Batı'nın vahşi yüzü! İngiltere Gazze'deki katliamı savundu
İşte Batı'nın vahşi yüzü! İngiltere Gazze'deki katliamı savundu

Dünya

İşte Batı'nın vahşi yüzü! İngiltere Gazze'deki katliamı savundu

Katil İsrail Batı Şeria'da göstericilere ateş açtı! Yaralılar var...
Katil İsrail Batı Şeria'da göstericilere ateş açtı! Yaralılar var...

Gündem

Katil İsrail Batı Şeria'da göstericilere ateş açtı! Yaralılar var...

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Pandora

Elon Musk para kokusu almiştir yoksa açıklama yapmaz. Bu uçuşturucu bağımlısı zat ile dialoğa girmek ölüm fermanını imzalamak ile eşdeğerdir.

Necati gedikoglu

Elon musk yah7dinin başıdeğilmi instagram ve facebookta israil aleyhine yazanların hesabbın8 siliyor mesela benim sildiler en buyuk yılanlardan birisi bu
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23