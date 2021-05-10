​Elon Musk uzaya çıkacak kripto parayı açıkladı! Tarih verdi

Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"SpaceX, gelecek yıl Doge-1 isimli uyduyu uzaya gönderecek.

- Doge ile ödenmiş ilk uzay misyonu

- Uzaydaki ilk kripto para

Musk ABD’de bir televizyon programına katılıp Dogecoin ile ilgili konuşacağına belirten Twitter paylaşımı sonrasında alım yapan yatırımcıların etkisiyle Dogecoin’in fiyatı bu haftasonu rekor düzeye yükselmişti.

Ancak şova katılan annesi Maye Musk "Anneler Günü hediyen umarım Dogecoin değildir" derken, Elon Musk'ın "Evet, öyle" diye karşılık vermesi yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı.

Musk'ın programa katılması öncesinde 73.15 centi görerek rekor kıran Dogecoin, program bitiminde 51.49 cente inerek yüzde 30'a varan şok bir düşüş kaydetti. Satış pazar günü de sürdü. 45.66 cente kadar inen fiyata göre Dogecoin iki günlük düşüşü yüzde 38’i buldu.

Ancak Elon Musk'ın Dogecoin'in uzaya çıkacak ilk kripto para olacağına dair yaptığı Twitter paylaşımı sonrasında Doge piyasasının yeniden yükseliş eğilimiyle hareketlendiği gözlendi.