  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ABD askerleri parüşütle atlamayı bile beceremedi
FSM Köprüsü'nde feci kaza
Kastamonu'ya şehit ateşi düştü
Kayıp çocuklar ilçeyi ayağa kaldırdı
Dünya ​Elon Musk uzaya çıkacak kripto parayı açıkladı! Tarih verdi
Dünya

​Elon Musk uzaya çıkacak kripto parayı açıkladı! Tarih verdi

SpaceX kurucusu Elon Musk, Doge-1 isimli uydunun gelecek yıl aya gönderileceğini ve Dogecoin'in uzaydaki ilk kripto para olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 05:49:00 -
​Elon Musk uzaya çıkacak kripto parayı açıkladı! Tarih verdi

Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"SpaceX, gelecek yıl Doge-1 isimli uyduyu uzaya gönderecek.

- Doge ile ödenmiş ilk uzay misyonu

- Uzaydaki ilk kripto para

Musk ABD’de bir televizyon programına katılıp Dogecoin ile ilgili konuşacağına belirten Twitter paylaşımı sonrasında alım yapan yatırımcıların etkisiyle Dogecoin’in fiyatı bu haftasonu rekor düzeye yükselmişti.

Ancak şova katılan annesi Maye Musk "Anneler Günü hediyen umarım Dogecoin değildir" derken, Elon Musk'ın "Evet, öyle" diye karşılık vermesi yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı.

Musk'ın programa katılması öncesinde 73.15 centi görerek rekor kıran Dogecoin, program bitiminde 51.49 cente inerek yüzde 30'a varan şok bir düşüş kaydetti. Satış pazar günü de sürdü. 45.66 cente kadar inen fiyata göre Dogecoin iki günlük düşüşü yüzde 38’i buldu.

Ancak Elon Musk'ın Dogecoin'in uzaya çıkacak ilk kripto para olacağına dair yaptığı Twitter paylaşımı sonrasında Doge piyasasının yeniden yükseliş eğilimiyle hareketlendiği gözlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Soylu'dan tam kapanma açıklaması: Bir fedakarlık daha...
Dünya

Bakan Soylu'dan tam kapanma açıklaması: Bir fedakarlık daha...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tam kapanma sürecine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanlığı'ndan Sedat Peker açıklaması
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan Sedat Peker açıklaması

İçişleri Bakanlığı, yurt dışında bulunan Sedat Peker ile ilgili bir açıklama yaptı.
ROKETSAN'dan AKYA ve ORKA torpidolarının menzillerine güncelleme
Teknoloji

ROKETSAN'dan AKYA ve ORKA torpidolarının menzillerine güncelleme

ROKETSAN tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk milli torpidoları olan AKYA Ağır Torpido ile ORKA Hafif Torpido’nun menzil bilgileri güncel..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay