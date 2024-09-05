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Dünya Elon Musk, Trump’ın teklifini kabul etti!
Dünya

Elon Musk, Trump’ın teklifini kabul etti!

Yeniakit Publisher
2024-09-05 22:51:00 -
Elon Musk, Trump’ın teklifini kabul etti!

Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, ABD’nin “ekonomik rönesans” yaşayacağı vaadinde bulunarak, Elon Musk’ı kurulacak bir komisyona başkan yapacağını söyledi. ABD’li milyarder girişimci Elon Musk’ın Trump’a cevabı belli oldu.

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, seçilmesi halinde uygulayacağı politikalarla ABD’nin “ekonomik rönesans” yaşayacağı vaadinde bulunarak, Elon Musk’ın ABD hükümetinin etkinliğini artırmak için kurulacak bir komisyona başkanlık etmeyi kabul ettiğini söyledi.

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, seçim kampanyası çalışmaları çerçevesinde ABD’nin New York kentinde Ekonomi Kulübü’nde konuştu. Konuşmasının başında ABD ekonomisinin bir felaketle karşı karşıya olduğunu savunan Trump, “Eski rakibim Joe Biden ile yeni rakibim Kamala Harris’in radikal politikaları nedeniyle bir ekonomik kriz ile karşı karşıyayız. Ulusumuz başarısızlık ve ciddi şekilde gerileme ile karşı karşıya” dedi.

Musk, başkanlık etmeyi kabul etti
Trump, Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su olan ABD’li milyarder girişimci Elon Musk’ın ABD hükümetinin etkinliğini artırmak için kurulacak bir komisyona başkanlık etmeyi kabul ettiğini söyledi. Trump, “Bana tam ve eksiksiz desteğini sunan Elon Musk’un teklifi çerçevesinde, federal hükümetin mali durumunu ve performansını denetleyecek ve köklü reformlar gerçekleştirilmesi için tavsiyede bulunacak bir hükümet etkinliğini artırma komisyonu teşkil edeceğim. Bunu yapmamız gerekiyor. Mevcut şekilde devam edemeyiz” dedi.

Trump, “Elon da çok fazla meşgul olmadığı için bu görev gücünün başına geçmeyi kabul etti” ifadelerini kullanarak, Musk liderliğindeki komisyonun israfı azaltacağını ve trilyonlarca dolar tasarruf sağlayacağını savundu.

 

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