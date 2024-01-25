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Aktüel Elon Musk: Ticari sınırlamalar olmasaydı, Çin dünya otomobil devlerini ezip geçer! Çok konuşulacak sözler
Aktüel

Elon Musk: Ticari sınırlamalar olmasaydı, Çin dünya otomobil devlerini ezip geçer! Çok konuşulacak sözler

Yeniakit Publisher
2024-01-25 19:03:00 -
Elon Musk: Ticari sınırlamalar olmasaydı, Çin dünya otomobil devlerini ezip geçer! Çok konuşulacak sözler

Tesla CEO'su Tesla'nın İcra Kurulu Başkanı Elon Musk uyardı: ticari engeller olmazsa Çinli otomobil liderlerini ve küresel rakiplerini yıkacağını iddia etti! Ünlü iş insanı Elon Musk, açtı ağzını yumdu gözünü!

Tesla CEO'su Elon Musk, ticari engeller olmazsa Çinli otomobil üreticilerinin dünyadaki diğer otomobil şirketlerinin çoğunu yıkacağını söyledi.

Musk, Tesla'nın geçen yılın son çeyreğine ait bilançosunun ardından yaptığı açıklamada "Gözlemimiz genel olarak Çinli otomobil şirketlerinin dünyadaki en rekabetçi otomobil şirketleri olduğu yönünde" dedi.Ticaret engelleri olmazsa Çinli otomobil üreticilerinin yabancı rakiplerini yerle bir edeceğini söyleyen Musk, "Ne tür gümrük vergileri ya da ticaret engelleri konulduğuna bağlı olarak Çin dışında da önemli başarılar elde edeceklerini düşünüyorum. Eğer herhangi bir ticaret engeli konulmazsa, dünyadaki diğer otomobil şirketlerinin çoğunu yerle bir edecekler. Son derece iyiler" dedi.Musk, Çinli üreticilerle ortaklık için herhangi bir fırsat görüp görmediği sorulduğunda ise Tesla'nın şarj ağını paylaşmak dışında Çin'le ortak olmak için bariz bir fırsat görmediğini de belirtti.

Musk açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Herhangi bir elektrikli otomobil şirketine şarj ağımıza erişim vermekten elbette mutluluk duyarız. Ayrıca tam otomatik sürüş, başka teknolojiler ve sürdürülebilir enerji devrimini ilerletmeye yardımcı olabilecek her şeyi lisanslamaktan da mutluluk duyarız."

TESLA ÇİN'İN REKABETİYLE KARŞI KARŞIYA
ABD'li elektrikli araç devi, hem Çin'de hem de denizaşırı ülkelerde başta BYD olmak üzere Çinli otomobil üreticilerinin yoğun rekabetiyle karşı karşıya.

Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD, 2023'ün son çeyreğinde yaptığı satışlarla ABD'li rakibi Tesla'yı geride bırakarak bu alanda dünya lideri oldu.
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Yoğunlaşan rekabetin ardından Tesla, geçtiğimiz yıl yaptığı birkaç fiyat indiriminin ardından bu ay Çin'deki fiyatları tekrar düşürdü. Ayrıca Avrupa'daki çeşitli modellerin fiyatlarını da düşürdü.

Fiyat indirimleri Tesla'nın kârlılığı üzerindeki baskıyı arttırdı. Şirket bugün üst üste ikinci çeyrekte de kâr düşüşü yaşadığını açıkladı.

 

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