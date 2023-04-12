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Teknoloji Elon Musk tarih verip duyurdu! Twitter'da Mavi Tik uygulaması tarih oluyor
Teknoloji

Elon Musk tarih verip duyurdu! Twitter'da Mavi Tik uygulaması tarih oluyor

Yeniakit Publisher
2023-04-12 12:04:00 -
Elon Musk tarih verip duyurdu! Twitter'da Mavi Tik uygulaması tarih oluyor

Aldığı ve hayata geçirdiği radikal kararlarla sık sık gündeme gelen Twitter'ın CEO'su Elon Musk'tan yeni açıklama geldi. Musk Twitter hesabından Mavi Tik uygulamasının kaldırılacağını açıkladı ve tarih verdi.

Twitter'ın hisselerinin büyük kısmını satın aldığı günden beri sık sık adından söz ettiren Elon Musk Twitter'la ilgili yeni kararını açıkladı.

Eski Mavi Tik'lerin kaldırılacağını belirten Musk, 20 Nisan'ın son gün olduğunu duyurdu.

Onay işaretinin tanımı değişiyor. Twitter, önceden mavi onay işaretini kamuoyunun ilgisini çekebilecek ve Twitter'ın belirli şartlara göre bağımsız olarak onayladığı aktif, tanınmış ve orijinal hesapları göstermek için kullanıyordu.

Twitter Blue almak ücretli olacak

Elon Musk'ın yaptığı değişiklik ile artık Mavi Tik, yeni adıyla Twitter Blue almak ücretli olacak.

Eskiden alınan Mavi Tik'ler ise 20 Nisan'da tarihe karışacak.
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