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Ekonomi Elon Musk servetiyle Bill Gates'i geride bıraktı
Ekonomi

Elon Musk servetiyle Bill Gates'i geride bıraktı

Elektrikli otomobil devi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, servetini 7 milyar dolar daha arttırarak Bill Gates'i geride bıraktı. Böylece Musk, dünyanın en zengin 2. insanı oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 20:46:00 -
Elon Musk servetiyle Bill Gates'i geride bıraktı

Elektrikli otomobil devi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Bloomberg Milyarderler Endeksine göre Tesla hisselerinin artışıyla birlikte servetini 7 milyar dolar daha arttırdı. Böylece Musk, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'i de geride bırakarak dünyanın en zengin 2. insanı oldu.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Bill Gates, 2020 yılı içerisinde servetini 67,3 milyon dolar arttırdı.

2020 yılı başlarında 27,6 milyar dolarlık servete sahip olan Musk, Tesla hisselerinin tırmanışa geçmesiyle birlikte 11 ayda servetini toplam 100,3 milyar dolar arttırarak 127,9 milyar dolarlık toplam servete sahip oldu.

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