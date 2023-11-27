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Dünya Elon Musk, İsrail’le anlaştı: Gazze’ye internet yok!
Dünya

Elon Musk, İsrail’le anlaştı: Gazze’ye internet yok!

Yeniakit Publisher
2023-11-27 13:19:00 -
Elon Musk, İsrail’le anlaştı: Gazze’ye internet yok!

İsrail, onayı olmadan Gazze'ye internet sağlanmaması konusunda Elon Musk ile prensipte anlaştıklarını belirtti.

İsrail, onayı olmadan Gazze'ye internet sağlanmaması konusunda Elon Musk ile prensipte anlaştıklarını belirtti.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, ABD’li milyarder Elon Musk ile sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink’in Tel Aviv’in onayı olmadan abluka altındaki Gazze Şeridi’ne uydu interneti sağlamaması konusunda prensipte anlaştıklarını duyurdu.

İletişim Bakanı Karhi, konuya ilişkin X sosyal medya platformu üzerinden açıklama yaptı. Karhi açıklamada, “Elon Musk, İletişim Bakanlığımız ile önemli bir ön anlaşmaya vardığınız için sizi tebrik ediyorum. Sonuç olarak Starlink uydu internet sistemi, İletişim Bakanlığının onayı olmadan İsrail’de çalıştırılamaz. Gazze Şeridi de buna dahildir” ifadelerini kullandı.

Bakan Karhi, paylaşımında “Hamas’a karşı savaş yürütürken, bu anlayışın hayati öneme sahip olduğuna” işaret etti.

Musk, henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail, 18 Ekim’de Elon Musk’un sahibi olduğu SpaceX şirketi ile uydu internet sistemi Starlink kullanımı için görüşmelere başladıklarını açıklamıştı.

MUSK, GAZZE’YE DESTEK AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ndeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerini tamamen kesmesinin ardından X sosyal medya platformundaki yüzlerce kullanıcı insani yardım koordinasyonu için Starlink uydu sisteminin hizmete sunulmasını talep etmişti.

Bunun üzerine Musk 28 Ekim’de X’ten yaptığı açıklamada, sahibi olduğu Starlink uydu internet sistemi firmasının Gazze Şeridi’ndeki tanınmış uluslararası yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını duyurmuştu.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi Elon Musk’ın uluslararası yardım kuruluşlarına Gazze Şeridi’nde internet sağlama girişimine tepki göstererek, Gazze’de internet sağlama girişimiyle mücadele edeceklerini açıklamıştı. (AA)

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