Elon Musk ile SEC "Twitter" davasında uzlaşmak istiyor

Milyarder iş insanı Elon Musk ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu arasında uzun süredir gündemde olan Twitter davasında uzlaşma aşamasına gelindi. Yeni adı X olan sosyal medya platformundaki hisse alımlarının geç bildirilmesine ilişkin açılan davanın, tarafların vardığı anlaşmayla sona erdirilmesi hedefleniyor.

Başkent Washington’daki bölge mahkemesine sunulan dilekçede, SEC ile Musk’ın avukatlarının dava dosyasını uzlaşmayla kapatma konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. Anlaşmaya göre Musk, iddiaları kabul ya da reddetmeden 1,5 milyon dolarlık idari para cezası ödemeyi kabul etti.

Davanın çözüme kavuşturulması için varılan uzlaşmanın mahkemece de onaylanması gerekiyor.

Komisyon geçen yıl dava açmıştı

SEC, geçen yıl ocak ayında, yeni adı "X" olan sosyal medya şirketi Twitter'da hisse alımlarına yönelik Musk'a dava açmıştı.

Davada, Musk'ın, Mart 2022'de Twitter hisselerinin yüzde 5'inden fazlasını satın aldığını açıklayan raporu SEC'e zamanında sunmayarak federal menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği öne sürülmüştü.

Böylelikle Musk'ın düşük fiyatlardan hisse satın almayı sürdürebildiği, bu durumun Musk'ın en az 150 milyon dolar eksik ödeme yapmasına imkan verdiği iddia edilmişti.

Musk'ın bildirimde bulunmayı geciktirdiği süre boyunca yatırımcıların Twitter hisselerini yapay olarak düşük fiyatlardan sattığı ve önemli ekonomik zarara uğradığı belirtilirken, mahkemeden Musk'ın para cezası ödemesine ve hisse senedi alımlarından elde ettiği haksız kazançları iade etmesine hükmetmesi istenmişti.