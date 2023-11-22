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Gündem Elon Musk, Gazze’deki Kızılay ve Kızılhaç’a bağış yapacağını duyurdu
Gündem

Elon Musk, Gazze’deki Kızılay ve Kızılhaç’a bağış yapacağını duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-11-22 12:08:00 -
Elon Musk, Gazze’deki Kızılay ve Kızılhaç’a bağış yapacağını duyurdu

Elon Musk, dün yaptığı açıklamada X platformunda Gazze'deki savaşla ilgili reklam ve aboneliklerden elde edilen tüm geliri, İsrail'deki hastanelere ve Gazze'deki Kızılhaç/ Kızılay’a bağışlayacağını duyurdu.

Sosyal medya platformu X hesabından açıklama yapan Musk, “X Corp, Gazze'deki savaşla ilgili reklam ve aboneliklerden elde edilen tüm geliri İsrail'deki hastanelere ve Gazze'deki Kızıl Haç/Kızılay’a bağışlayacak” ifadelerini kullandı.

“PARANIN HAMAS’IN ELİNE GEÇMEYECEĞİNİ NEREDEN BİLİYORSUN?”

Yaptığı açıklama sonrasında bir kullanıcı tarafından, “Bağış yapacak olmanız harika. Paranın Hamas'ın eline geçmeyeceğini nereden biliyorsun?” sorusuna Musk şu şekilde yanıt verdi;

“Fonların nasıl harcandığını Kızıl Haç/Kızılay üzerinden takip edeceğiz. Daha iyi fikirlere açığız. Irk, inanç, din ya da başka bir şey gözetmeksizin masumları önemsemeliyiz.”

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