Elon Musk, Gazze’deki Kızılay ve Kızılhaç’a bağış yapacağını duyurdu
Elon Musk, dün yaptığı açıklamada X platformunda Gazze'deki savaşla ilgili reklam ve aboneliklerden elde edilen tüm geliri, İsrail'deki hastanelere ve Gazze'deki Kızılhaç/ Kızılay’a bağışlayacağını duyurdu.
Sosyal medya platformu X hesabından açıklama yapan Musk, “X Corp, Gazze'deki savaşla ilgili reklam ve aboneliklerden elde edilen tüm geliri İsrail'deki hastanelere ve Gazze'deki Kızıl Haç/Kızılay’a bağışlayacak” ifadelerini kullandı.
“PARANIN HAMAS’IN ELİNE GEÇMEYECEĞİNİ NEREDEN BİLİYORSUN?”
Yaptığı açıklama sonrasında bir kullanıcı tarafından, “Bağış yapacak olmanız harika. Paranın Hamas'ın eline geçmeyeceğini nereden biliyorsun?” sorusuna Musk şu şekilde yanıt verdi;
“Fonların nasıl harcandığını Kızıl Haç/Kızılay üzerinden takip edeceğiz. Daha iyi fikirlere açığız. Irk, inanç, din ya da başka bir şey gözetmeksizin masumları önemsemeliyiz.”
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