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Teknoloji Elon Musk duyurdu: Tesla'da Dogecoin devri başlıyor!
Teknoloji

Elon Musk duyurdu: Tesla'da Dogecoin devri başlıyor!

Tesla CEO'su Elon Musk, dinlenme tesisi olarak tasarlanacak yeni Tesla şarj istasyonlarında Dogecoin ile ödeme kabul edeceklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 17:37:00 -
Elon Musk duyurdu: Tesla'da Dogecoin devri başlıyor!

Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu Elon Musk, son zamanlarda kripto para birimi olan Dogecoin'le ilgili yaptığı paylaşımlarla biliniyor.

Dogecoin ile ilgili attığı her tweet sonrasında, DOGE fiyatını yukarıya doğru çeken Musk, söz konusu kripto para birimini şirket içinde de kullanıyor.

Daha önce Tesla'nın Dogecoin ile ödeme kabul edeceğini duyuran Elon Musk, şimdi de şarj istasyonlarında Dogecoin kabul edeceklerini açıkladı.

Anket Yapmıştı

Tesla CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz yıl mayıs ayında paylaştığı bir tweet’te Dogecoin’i ödeme yöntemi olarak kabul edip etmeme konusu hakkında bir anket yapmış ve böyle bir ihtimalin gerçekleşeceğine dair ilk sinyalleri vermişti.

Musk, kısa bir süre önce gelecekte hem Starlink’in hem de SpaceX’in DOGE ödemelerini kabul etmeye başlayabileceğine dair de bazı açıklamalar yapmıştı.

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