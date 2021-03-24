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Ekonomi Elon Musk bu sabah duyurdu! Bir tweet attı...
Ekonomi

Elon Musk bu sabah duyurdu! Bir tweet attı...

Tesla'nın sahibi Elon Musk, bugün itibariyle kripto parayla Tesla ödemelerinin başladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 14:15:00 -
Elon Musk bu sabah duyurdu! Bir tweet attı...

Ocak ayında Elon Musk, 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını duyurmuştu. Ardından Musk, kurucusu olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla'da artık ödemelerin kripto paralarla yapılacağını da eklemişti.

Tesla, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) Bitcoin cinsinden varlıklarıyla ilgili bildirimde bulunmuştu. Açıklamalardan sonra Bitcoin'in değeri yüzde 14 artarak yeni bir rekor kırarak ve 43,968 dolara çıkmıştı.

Ödemelerde kripto para başladı

Dünyaca ünlü isim Elon Musk, CEO’su olduğu dünya devi Tesla’nın araçlarının satışında Bitcoin’i (BTC) ödeme yöntemi olarak kullanmaya başladığını duyurdu.

Musk, "Artık Bitcoin ile Tesla alabilirsiniz. Tesla yalnızca dahili ve açık kaynaklı yazılım kullanıyor ve Bitcoin’leri doğrudan çalıştırıyor. Tesla’ya ödenen Bitcoin, para birimine dönüştürülmeksizin Bitcoin olarak saklanacak. Bitcoin ile ödeme özelliği, ABD dışında bu yılın sonlarında kullanılabilecek" dedi.

Elon Musk'ın açıklamasının ardından Bitcoin'de hareketlilik yeniden başladı. Son bir saatte Bitcoin yüzde 2,8'lik bir artışla 55 bin 261,90 dolar seviyesinde seyrediyor.

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