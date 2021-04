Elon Musk bir tweet attı! Piyasa altüst oldu

SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk attığı tweetlerle kripto para piyasasını etkilemeye devam ediyor. Elon Musk 8 Mayıs'ta ünlü komedi programı Saturday Night Live'ı sunacağını "The Dogefather SNL 8 Mayıs" ifadeleriyle takipçileriyle paylaştı. Reddit ve Twitter'da kullanıcılar Dogecoin'e verdiği destek sebebiyle Elon Musk'a 'The Godfather' üzerinden yapılan bir kelime oyunuyla 'The DogeFather' diyor. Sosyal medyada bu 'espriyi' barındıran birçok görsel paylaşılıyor.

Elon Musk bugünkü tweetiyle açık bir yatırım tavsiyesinde bulunmadı. Ancak Elon Musk'ın hesabında 'The Dogefather' ifadesinin kullanması bile yatırımcının Dogecoin'e hücum etmesine yetti. Dogecoin söz konusu tweetin atılmasının ardından sadece 1 saatte yüzde 8 yükselişle 0.29 doları gördü.

Neden destekliyor?

Elon Musk Dogecoin'le ilgili geçen yıldan bu yana tweetler atıyor. Musk'ın bu paraya desteğini anlamak için öncelikle Dogecoin'in neden yaratıldığını anlamak gerekiyor. Dogecoin 2013 yılında aslında kripto paralarla dalga geçmek amacıyla yaratıldı. Yaratıcıları insanların düşünmeden her kripto paraya yatırım yaptığını düşünüyordu. Bunu vurgulamak amacıyla da logosunda bir internet meme’i olan ve Doge olarak anılan bir Shiba Inu cinsi köpek kullanıldı. Elon Musk tam olarak bu ironi sebebiyle Dogecoin'i desteklediğini defalarca açıkladı. Yani teknolojisine herhangi bir hayranlık duymuyor.

5,6 milyar dolarlık piyasa değerine sahip

Son zamanlarda kripto para yatırımcı sayısının artmasının ana nedeni yüksek getiri beklentisi oldu. Ancak özellikle 2016 öncesinde kripto para topluluklarında finansal sistemi değiştirmek isteyen aktivistlerin oranı daha yüksekti. Bu amaca ilerlerken de içinde bir komedi unsuru barındırmasından hoşlanan yatırımcılar Dogecoin'in ilk yatırımcı tabanını oluşturdu. Bir şaka olarak başlayan bu kripto para Elon Musk'ın da desteğiyle bugün 5.6 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı.

Thodex'le gündeme geldi

Dogecoin son günlerde Türkiye'nin gündemine ise Thodex skandalıyla geldi. 400.000'e yakın yatırımcıyı mağdur eden Thodex Dogecoin'i piyasa fiyatının yüzde 20-30 altına satıyordu. Platformdaki kullanıcı sayısının artmasındaki önemli nedenlerinden birisi de bu indirimdi. Ancak son edinilen bilgilere göre bu Dogecoin'ler aslında sahteydi.