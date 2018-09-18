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Elon Musk, Ay'a gidecek ilk turisti açıkladı

Gerçekleştirdiği teknolojik yeniliklerle adından sıkça söz ettiren Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX şirketi, Ay'a göndereceği ilk turistin kimliğini açıkladı.

18 Eylül 2018 Salı 12:52
Elon Musk, Ay'a gidecek ilk turisti açıkladı

Elon Musk'ın şirketi SpaceX, Ay'a göndereceği ilk turistin kimliğini açıkladı. Tarihi yolculuk için seçilen kişi 42 yaşındaki Japon girişimci Yusaku Maezawa oldu. 42 yaşındaki Japon girişimci, SpaceX'in yeni uzay aracıyla Ay'ın etrafından bir hafta dolaşıp, dünyaya dönecek.

YOLCULUK 2023'TE

42 yaşındaki Maezawa, yanında 8 misafiri ile birlikte 2023 yılında Spacex'in yeni uzay aracıyla Ay'ın etrafından dolaşacak.

ÖDEME PEŞİN YAPILDI

2023 yılında gerçekleşmesi planlanan bir hafta sürecek yolculuğun ücreti açıklanmadı. Elon Musk ödemeyi peşin aldıklarını ve parayı BFR'nin geliştirmeye harcayacaklarını belirtti. BFR ile Ay'a gidecek ilk uzay turisti Yusaku Maezawa Japon giyim markası Zozotown'ın sahibi. Yapılacak uçuşun bütün koltuklarını satın aldığını duyuran girişimci çocukluğundan bu yana Ay'a gitme hayalleri kurduğunu ve 8 sanatçıyı da yanında götüreceğini kaydetti. Ancak isimler açıklanmadı.

1972'DEN BERİ AYAK BASAN OLMADI

1972'deki Apollo görevinden bu yana hiçbir insan Ay'a ayak basmadı.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 12:52
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