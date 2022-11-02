Elon Musk anket başlattı! O uygulama geri mi dönüyor?

Elon Musk'un Twitter'ı satın almasından sonra Vine uygulamasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Uygulamanın bu yılın sonunda kullanıma sunulabileceği belirtiliyor.

2013 yılında Twitter tarafından kullanıma sunulan fakat günümüzde tarihe karışan Vine uygulaması için Elon Musk anket başlattı. Twitter’ın sahibi Musk, takipçilerine ”Vine’ı geri getireyim mi?” diye sordu.

Elon Musk'un yaptığı ankete katılan yaklaşık 5 milyon kişiden %70'i evet oyu verirken %30'luk kısmı ise hayır oyu verdi. Anket sonuçlarına göre Elon Musk'un Vine'yi tekrar piyasaya sürmesi bekleniyor.

Dönemin en popüler uygulamasıydı

6 saniyelik kısa videoların paylaşılmasıyla dikkat çeken Vine, dönemin popüler uygulamaları arasında öne çıkıyordu. Birbirinden komik anların ve videoların paylaşıldığı uygulama sayesinde birçok fenomen popülerlik sağladı ve üne kavuştu. Vine ile atılan bu adım Twitter tarafından satın alınıp yaygınlaşmaya ve sıkça kullanılmaya başlanmıştı. Uygulama, 2017’nin başında kapatılmıştı.