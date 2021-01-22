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Dünya Elon Musk açıkladı! Kazanana 100 milyon dolar verecek
Dünya

Elon Musk açıkladı! Kazanana 100 milyon dolar verecek

Dünyanın en zenginleri listesinde yer alan Tesla'nın sahibi Elon Musk, Twitter'da "en iyi karbon yakalama sistemine" 100 milyon dolar ödül vereceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 10:36:00 -
Elon Musk açıkladı! Kazanana 100 milyon dolar verecek

Küresel ısınma, en az koronavirüs kadar insanlığı tehdit ediyor. Uzmanlar, küresel ısınmanın yaratacağı etkileri görmezden gelmenin büyük bir sorun olduğunu söyleyerek, çeşitli yollarla Dünya'yı bekleyen tehlikeye yönelik insanların dikkatini çekmeye çalışıyorlar. Bu anlamda karbon ayak izini azaltmak en önemli noktalardan birini oluşturuyor. Ünlü isimler de küresel ısınmanın etkilerine dikkat çekmek ve karbon ayak izini azaltmak amacıyla sık sık çağrılar yapıyor. Bu ünlü isimlerden biri de Tesla ve SpaceX'in CEO'su, dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk.

100 milyon dolar

Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden küresel ısınma için önemli bir duyuru yaptı. Musk, paylaştığı tweetinde en iyi karbon yakalama sistemine 100 milyon dolarlık bağışta bulunacağını açıkladı. Musk'ın tweeti çok kısa bir süre içerisinde 250 bin beğeniyi ve 25 bin retweeti geçti. Ünlü ismin ödül tweeti sonrası karbon yakalama sisteminin ne olduğu merak edilmeye başlandı.

Karbon yakalama sistemi nedir?

İklim değişikliğini önlemek için geliştirilen karbon yakalama ve depolama yöntemlerinde amaç, büyük enerji tesislerinden ve enerji santrallerinden karbondioksiti (CO2) yakalayıp sıkıştırarak yeraltına, örneğin tükenmiş petrol yataklarına doldurmaktır. Elon Musk ise böyle bir sistemi en iyi hale getirmiş olan kişi veya kurumlara vereceği ödülün detaylarını önümüzdeki hafta açıklayacağını belirtmiş durumda. Bakalım, Musk'ın açıklayacağı detaylar neler içerecek?

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