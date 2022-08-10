Elon Musk açıkladı! Cybertruck ve Semi Truck'ın çıkış tarihi belli oldu

Tesla'nın Cybertruck modelinin piyasaya çıkışı adeta yılan hikayesine döndü. Şirket, ilgi çekici modelini 2019 yılında tanıtmıştı. Öyle ki daha sonra 2021 yılında piyasaya sunacağını belirtmişti. Ancak model devam eden süreçte birçok ertelemelere maruz kaldı. Tesla CEO'su Elon Musk, konuyu netleştirdi.

"Semi Truck bu yıl, Cybertruck 2023'te yollarda olacak"

Elektrikli otomobil dünyasının kuşkusuz en büyük oyuncularından birisi olan Tesla, bu alanda üretimlerine devam ediyor. Şirket, merakla beklenen bataryalı elektrikli ağır tır modeli Semi Truck ve elektrikli pickup modeli Cybertruck için artık kolları sıvadı.

805 km'lik bir menzile sahip Semi Truck, ilk olarak 2017'de tanıtılmıştı. 2019'da tanıtılan Cybertruck ile birlikte uzun süredir bekleniyor. Şirketin ünlü CEO'su Elon Musk, bu konu hakkında Twitter üzerinden açıklama yaptı. Musk, Semi Truck modelinin bu yıl birmeden, Cybertruck modelinin ise 2023'te yollarda olacağını belirtti.

Cybertruck, birçok kez ertelemelere maruz kaldı. Öyle ki Elon Musk, geçtiğimiz ay Elon Musk, yatırımcılara yönelik bir çağrı sırasında elektrikli kamyonet modelindeki Cybertruck aracının tarihini kaba taslak açıklamıştı. İş insanı, geçtiğimiz ay aracın teslimatlarına gelecek yılın ortasında başlayacaklarını belirtti. Ancak bugün ise öne alındığını duyurdu.

Tesla Cybertruck özellikleri

2019'da tanıtılan araç, için şimdiden yoğun bir ilgi var. Tesla, ön siparişlerin yoğun olduğu aracını 400 km, 485 km ve 805 km olmak üzere üç farklı menzil seçeneği ile satışa çıkarmayı planlıyor. Dört çekişli ve arkadan çekişli seçenekleri bulunan Cybertruck, yüzde 15 oranında küçültülmüş mini versiyonuyla da karşımıza çıkabilir.