Elmas tedariki durdu! Fiyatlar da durur mu?

Rusya’nın en büyük elmas üreticisi Alrosa ham elmas tedarikini kasım ayına kadar durdurdu.

Hindistan’daki Değerli Taş ve Mücevherat İhracatını Teşvik Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, uluslararası elmas talebinde düşüş yaşandığı belirtildi.

Talepteki düşüş nedeniyle Alrosa’dan elmas tedarikini geçici olarak durdurma talebinde bulunulduğuna işaret edilen açıklamada, şirketin kasım ayına kadar ham elmas tedarikini askıya aldığı kaydedildi.

Küresel elmas ihracatında yaklaşık yüzde 19 paya sahip Hindistan, aynı zamanda dünyada en çok kesilmiş ve cilalanmış elmas ihracatı yapan ülkelerin başında.

Uluslararası basında yer alan haberlerde ise G7 ülkelerinin Rusya'dan elmas ithalatını 1 Ocak itibarıyla yasaklamayı planladığı bildirilmişti.

Bazı piyasa uzmanları söz konusu işlemin durdurulmasının sektörde önemli bir etki oluşturmayacağını, kararın daha çok firma bazlı alındığını kaydederken bazıları ise üretim kısıtı dolayısıyla fiyatlarda artışın kısmi de olsa yükselebileceği yönünde değerlendirmede bulundu.

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