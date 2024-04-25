Elmas sektörünü bitirecek buluş! 150 dakikada üretildi

Doğal elmasların yeraltındaki aşırı basınç ve sıcaklıklarda oluşması milyarlarca yıl alıyor.

Sentetik formlar çok daha hızlı üretilebilir, ancak genellikle birkaç hafta kadar, yoğun bir şekilde basınç görmeleri gerekiyor.

Sıvı metallerin karışımına dayanan yeni bir yöntem, devasa bir sıkıştırmaya gerek kalmadan birkaç dakika içinde yapay bir elmas çıkarabiliyor.

Bir ATM'de (standart atmosfer birimi) bin 25 derece sıcaklıkta, 150 dakikada bir elmas filmi oluşturuldu.



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Bu, deniz seviyesinde hissettiğimiz basınca eşdeğer ve normalde gereken basınçtan on binlerce kat daha az.

Güney Kore Temel Bilim Enstitüsü'nden araştırmacıların liderliğindeki yenilikçi yaklaşımın arkasındaki ekip, sürecin sentetik elmas üretiminde önemli bir fark yaratacak şekilde ölçeklendirilebileceğinden emin.

Elmas üretimi için karbonu sıvı metale eritmek tamamen yeni değil. Örneğin, yarım yüzyıl önce erimiş demir sülfit kullanılan bir süreç geliştirildi.

Ancak bu işlemler hâlâ 5-6 gigapaskallık basınçlara ve karbonun tutunabilmesi için bir elmas 'tohumuna' ihtiyaç duyuyordu.

Araştırmacılar, yayınlanan makalelerinde "Sıvı metal alaşımı kullanarak 1 atm basınçta ve orta sıcaklıkta elmas yetiştirmenin bir yöntemini keşfettik" dedi.