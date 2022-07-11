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Kadın - Aile Elmalı yulaflı bardak kek: Elmalı döşeme kek tarifi
Kadın - Aile

Elmalı yulaflı bardak kek: Elmalı döşeme kek tarifi

Elmalı yulaflı düşük kalorili nefis fit kek tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-07-11 14:38:00 - 2022-07-11 14:41:20
Elmalı yulaflı bardak kek: Elmalı döşeme kek tarifi

Elmalı Yulaflı Bardak Kek Tarifi İçin Malzemeler

1,5 su bardağı (190 gr) elenmiş un
1,5 çay kaşığı kabartma tozu
1 su bardağından biraz eksik (90 gr) esmer şeker
1,5 çay kaşığı tarçın
1 su bardağı (170 gr) yulaf ezmesi
2 tane elma (kabuğu soyulmuş ve rendelenmiş)
1 tane yumurta
1 su bardağı (240 ml) süt (soya veya badem sütü de olur)
Yarım su bardağı (120 ml) sıvı yağ
Üzeri için:

Yulaf ezmesi
Ceviz
Elma dilimi

Elmalı Yulaflı Bardak Kek Tarifi Nasıl Yapılır?

Fırını 180 derecede ısıtın. Kullanacağınız (sıcağa dayanıklı) bardakları yağlayın (muffin kalıpları da kullanabilirsiniz) Tarifi hazırlamak için karıştırma kabına önce kuru malzemeleri alıp karıştırın. Sonra diğer malzemeleri de ekleyip karıştırın. Yağlanmış kalıplara paylaştırın (10-12 bardak gerekli) Üzerine biraz yulaf ezmesi serpin, ceviz ve elma dilimleri yerleştirin ve önceden ısıttığınız fırında iyice kızarana kadar pişirin. Kalıp içinde soğuttuktan sonra çıkartın ve servis yapın. Afiyet olsun.

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