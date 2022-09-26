Elmalı yoğurt kürüyle ayda 22 kilo verin! Tığ gibi zayıflatan yoğurt ve elma ikilisi

Kalori değeri düşük olan besinler arasında yer alan elma ve yoğurt sevilen iki besindir. Diyetlerde kullanılmak üzere kolay hazırlanabilecek bu kür için özellikle lif yönünden daha zengin olan yeşil elma ve en az beş yemek kaşığı (bir kase yoğurt) gereklidir.

Elma Yoğurt Kürü Tarifi:

2 elmayı dilimleyip için çekirdeklerini çıkardıktan sonra kabuklarıyla birlikte 1 litre suda 10 dakika boyunca kaynatın. Haşlanan elma dilimlerini mutfak robotundan ya da rendeden geçirin.

Hazırladığınız elmayı buzdolabında saklayabilirsiniz.

Her öğünde 2 yemek kaşığı elma, 5 yemek kaşığı yoğurdu karıştırarak bir kase kür hazırlamalısınız.

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Tek başına bile tüketildiğinde faydalı bir besin olan yoğurt, kemik gelişimine faydası ile bilinmektedir. Diyet esnasında zarar görebilecek olan kemikleri koruyucu etkisi ve bağışıklık sisteminin güçlenmesinde faydası vardır. Ayrıca fazlasıyla tok tutma özelliği vardır.

Karışımı örnekteki gibi öğünlere ekleyerek tüketebilirsiniz.

Kahvaltı; 1 bardak çay ya da kahve, 5-6 tane zeytin, bir dilim yağsız peynir, bir dilim ekmek, bir kase yoğurt elma karışımı

Öğlen; Sebzeli ve zeytinyağlı yemek, pilav ya da makarna, 1 kase yoğurt elma karışımı

Ara Öğün: 3 yemek kaşığı elma yoğurt kürü

Akşam; Etli yemek (balık, tavuk, kırmızı et), 1 kase sade yoğurt

sifalitarifler'in aktardığı habere göre: Aç kalmadan ara öğünlerde rahatlıkla tüketilebilecek bu elma yoğurt karışımı ayrıca sağlıklı bir karışım. Bağırsak sistemine zarar vermeden çalıştıracak olan bu karışımla kısa sürede fit bir görünüm elde etmek mümkün.

Uygulamadan önce mutlaka diyetisyeniniz yada doktorunuza başvurunuz.

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