Elmalı kurabiye tarifi nasıl yapılır? Elmalı tarçınlı turta tarifi

Elmalı kurabiye tarifi

Yapımı için malzemeler

250 gram tereyağı

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı pudra şekeri

4-4,5 su bardağı un

İç harcı için:

2 adet elma

3 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı silme tarçın

Üzeri için:

Pudra şekeri

Elmalı kurabiye tarifi nasıl yapılır?

Elmaları soyup rendeleyin ve bir tavaya alın. Üzerine toz şekeri serpin ve suyunu çekene kadar pişirin. Tarçını da ilave edip iyice karıştırın ve soğumaya bırakın. Hamuru için tereyağı ile pudra şekerini yoğurma kabında iyice karıştırın. Üzerine sıvı yağı, yoğurdu, vanilyayı ve kabartma tozunu ilave edip karıştırın. Unu da yavaş yavaş ekleyerek yumuşak bir hamur elde edin. Hamuru üç parçaya bölün. Hafifçe unladığınız tezgahta hamurları yuvarlak açın ve üçgen şeklinde 8 parçaya bölün. Elmalı içten üçgenlerin geniş ucuna koyup rulo şeklinde sarın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serip kurabiyeleri yerleştirin. Fırını 180 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın ve tepsiyi fırına verin. Üzeri pembeleşene kadar pişirdiğiniz kurabiyeleri fırından çıkarıp soğumalarını bekleyin. Soğuyan kurabiyelerin üzerine pudra şekeri serpin.

Elmalı turta tarifi ile bu güzel turta hem sıcak hem soğuk haliyle gönüllere taht kuruyor.

Elmalı tarçınlı elmalı turta tarifi

Elmalı turta malzemeleri

125 gram tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

10 yemek kaşığı toz şeker

1 adet yumurta

Yarım paket kabartma tozu

Yarım paket vanilya

3,5 su bardağı un

İç harcı için:

4 adet büyük boy elma

3 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım tatlı kaşığı tarçın

Yarım su bardağı dövülmüş ceviz

Tepside elmalı turta tarifi nasıl yapılır?

Elmalı turta yapımı için birinci adım büyük bir karıştırma kabına tereyağı, sıvıyağı, yumurtayı, vanilyayı ve kabartma tozunu ekleyin. Ardından azar azar unu ekleyin. Ele yapışmayacak bir hamur elde edene kadar iyice yoğurun. Hamuru üç eşit parçaya bölün ve birini streç ile sarıp buzluğa atın. 30 dakika kadar buzlukta dinlendirin. Bu arada elmaların kabuklarını soyup, rendeleyin. Geniş bir tavaya elmaları koyup üzerine şekeri, tarçını ve tereyağını ekleyip, elmalar suyunu salıp çekene kadar pişirin. Pişen elmaların üzerine dövülmüş cevizleri ilave edin ve karıştırıp soğumaya bırakın. Turtanın hamurunu açmak için zemine biraz un serpin. Merdane yardımıyla tart kalıbınıza göre açın. Tart kalıbının kenarlarını güzelce yağlayın ve hamuru kalıba alın. Fazla kabarmaması için üzerine çatalla delikler açın. Hazırladığınız iç harcı hamurun üzerine dökün. Süslemek için dondurucuya koyduğunuz hamuru açın ve şeritler halinde kesin. Turtanın üzerine şeritleri dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 35 dakika pişirin. Afiyet olsun.

Elmalı turta çeşitleri

Elmalı turta en çok tüketilen tatlı çeşitlerinden bir tanesidir. Elmalı turtanın pek çok farklı çeşidi bulunmaktadır. Buna göre elmalı turtanın içerisine portakal eklenerek elmalı ve portakallı turta yapılabilir. Bunun yanı sıra elmalı gevrek turta da yapılabilir. Bunun için elmalı turtanın hamuru gevrek olmalıdır. Elmalı turta güzel bir görünüme sahip olması için porsiyonluk elmalı turtalar da yapılabilir. Muhallebi dolgulu elmalı turta yapmak için elmalı turtanın arasına muhallebi de konulmaktadır. İsteğe bağlı olarak elmalı turta bu şekilde hazırlanabilir.

Elmalı turta püf noktaları, elmalı turtayı daha nefis yapacak lezzet önerileri

Elmalı turta yaparken hem hamur kıvamına hem de iç harcına dikkat edilmelidir. Özellikle de elmalı turtanın pişirme süresi iyi ayarlanmalıdır.

Margarin hafif eritilir.

Kek hamurunun aksine kurabiye hamuruna benzer yumuşaklıkta katı bir hamur elde edilir.

iç bölmenin çok kabarmasını önlemek için, hamur tabanı çatalla belirli bölgelerden delinir.

Elmalı turtanın iç harcı yapılırken ceviz içleri ince ince doğranmalıdır.

Elmalı turtanın iç harcında kırmızı tatlı elmalar kullanılması gerekir.

Elmalı turta hazırlandıktan sonra bekletilmeden önceden ısıtılmış fırında pişirilmelidir.

Elmalı turtanın faydaları var mıdır?

Elmalı turta en çok tüketilen tatlılardan birisidir.Tok tutma özelliği de olan elmalı turta rahatlıkla tüketilebilir. Elmalı turtanın içerisinde yer alan elma hazımsızlığı gidererek mide ağrılarının da kısa süre içerisinde geçmesini sağlar.

Elmalı turta kaç kalori?

Ortalama bir dilim elmalı turta yaklaşık 442 kalori olarak bilinmektedir.

Elmalı turta kilo aldırır mı?

Tatlı olarak her zaman rahat bir şekilde tüketilen elmalı turtanın kalori miktarı oldukça yüksektir. Bu nedenle elmalı turta az miktarda dikkatli bir şekilde tüketilmelidir.