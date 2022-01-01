Elmalı kurabiye nefis

Çayın yanına çok yakışacak bir tarifle karşınızdayız elmalı kurabiye! İşte sizler için tarifi...

Elmalı Kurabiye tarifi

Malzemeler

Hamuru için:

4 su bardağı un

3/4 su bardağı toz şeker

3/4 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

200 gram tereyağı

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı limon suyu

İç harcı için:

4 adet kırmızı elma(rendelenmiş)

1/2 su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

1/2 su bardağı dövülmüş ceviz içi

Elmalı Kurabiye nasıl yapılır?

4 adet rendelenmiş elmayı tavaya alın. Üzerine yarım su bardağı toz şeker ekleyin ve elmalar karamelize olana kadar pişirin.Elmalı harç piştikten sonra üzerine yarım su bardağı kadar dövülmüş ceviz ve 1 tatlı kaşığı tarçın ekleyin ve karıştırın. Hamurunu hazırlamak için bir kasede limon suyu ve karbonatı karıştırın. Derin bir kasede, tereyağı sıvı yağ, yogurt, toz şeker ve limonlu karbonat karışımını birleştirin.

Unu da azar azar ekleyerek, ele yapışmayan fakat yumuşak olan bir hamur elde edin. Hamuru tezgahın üzerinde toparlayın.Bu hamuru tezgahta güzelce açın. Yuvarlak şekiller çıkarıp elmalı harcı ortasına koyun ve iki yandan katlayın. Pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine kurabiyeleri dizin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar, yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Oda sıcaklığına geldikten sonra üzerine pudra şekeri serpiştirin. Kurabiyeleriniz artık servise hazır!