Elmalı köfte nasıl yapılır? Elmalı köfte tarifi
Malatya elmalı köfte tarifi | Malatya'ya özgü lezzetlerden olan elmalı köfteyi evlerinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Peki, elmalı köfte için hangi malzemeler gerekli?
Yöresel lezzetlerden biri olan elmalı köfteyi evlerinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. İşte, Malatya’ya ait lezzetlerden olan elmalı köftenin tarifi…
Elmalı köfte tarifi
Malzemeler:
- 4 tane yeşil elma
- 3 adet soğan
- 2 kase yarma
- 1 kase kısırlık bulgur
Terbiyesi için:
- 250 gram yoğurt
- 1 yemek kaşığı un
- 1 kase erik ekşisi
Elmalı köfte nasıl yapılır?
Öncelikle elmaları yıkayıp soyun. Ardından elmaları ince ince doğrayın.
Yarma ile bulguru bir yoğurma kabının içine alın. Kabın içerisine yarım çay bardağı su ve tuz ekleyip yoğurun.
Bu harçtan parçalar koparın. Avuç içine aldığınız parçanın üzerine orta parmakla bastırın ve fiyonk şekli oluşturun.
Bir tencereye su ve 1 tatlı kaşığı su koyup kaynatın.
Kaynayan suyun içerisine köfteleri atın.
Köfteler bir taşım piştikten sonra tencereye elmaları ekleyin.
Bir tavaya 1 yemek kaşığı tereyağı alın ve soğanları kavurun.
Yoğurdun içerisine un ve 1 kase erik ekşisi ekleyip karıştırın.
Terbiye tencereye boşaltılır.
Son olarak soğanlarda tencereye eklenir.
Bir taşım kaynadıktan sonra yemeğiniz hazır olacaktır.
Afiyet olsun.