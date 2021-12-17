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Kadın - Aile Elmalı güveç nasıl yapılır? Kolay tarif
Kadın - Aile

Elmalı güveç nasıl yapılır? Kolay tarif

Çay ve kahve keyiflerinize lezzet katacak elmalı güveç tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 14:16:00 - 2021-12-17 14:51:31
Elmalı güveç nasıl yapılır? Kolay tarif

Elmalı güveç nasıl yapılır? İşte Kolay tarif

Elmalı güveç malzemeleri

  • 6 -8 soyulmuş dilimlenmiş elma
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • 2 yemek kaşığı su
  • 3/4 su bardağı beyaz şeker
  • 1/2 su bardağı un
  • 1/2 çay kaşığı tarçın
  • 1/4 çay kaşığı tuz
  • 1/4 su bardağı tereyağı, soğuk ve küçük küpler halinde kesilmiş

Elmalı güveç nasıl yapılır?

Fırını 350 dereceye ayarlayın. Güvesi tereyağ ile yağlayın. dilimlenmiş elmaları hazırlanan güveç kabına yerleştirin. Bir kapta limon suyu ve suyu karıştırın; elmaların üzerine dökün. Başka bir küçük kapta şeker, un, tarçın ve tuzu karıştırın; elmaları ve limon/su karışımını dökün. Üstüne doğranmış tereyağı ile nokta. Ara sıra karıştırarak  30-35 dakika pişirin. Afiyet oslun.

 

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