Elmalı Crumble Tarifi! Elmalı Crumble nasıl yapılır?

Elmalı crumble tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

2 su bardağıyulaf, 1 su bardağıceviz, 1 yemek kaşığıtereyağı, 1 tatlı kaşığıvanilya, 2 tatlı kaşığıtarçın, 1 çimdikkarbonat, 3 tane orta boyelma, 1 çimdikzencefil, 1 çimdikzerdeçal, 5 yemek kaşığıbal

Elmalı Crumble nasıl yapılır?

Yulafın 1 su bardağını ve cevizi robotta un haline gelene kadar çekin. Ardından bir kabın içerisine alıp içine 2 yemek kaşığı bal, 1 tatlı kaşığı tarçın, tereyağı, vanilya ve karbonatı koyup hepsini birlikte karıştırmaya başlayın.

Elmaları küp küp doğrayın daha sonra bir tavaya alın ve kendi suyuyla pişirin. Yumuşayınca tarçını koyup biraz daha pişirmeye devam edin. Altını kapattıktan sonra 2-3 yemek kaşığı kadar bal ve biraz ceviz ilave edin.

Hamur karışımınızı fırına dayanıklı küçük bir kabın içine hazırlamış olun. Bu kabın içerisine hamur karışımının yarısını koyun. Daha sonra elinizle bastırın. Üzerine pişirdiğiniz elmaları ekleyin ve onun üzerine karşımın kalan yarısını dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika kadar pişirin. Üzeri hafif kızarınca tarifiniz hazır olacak. Fırından çıkarıp hafif ılıkken servis edebilirsiniz. Servis sırasında tercihe bağlı olarak dondurma da koyabilirsiniz.