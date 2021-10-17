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Kadın - Aile Elmalı Crumble tarifi
Kadın - Aile

Elmalı Crumble tarifi

Sadece 3 elmayla hazırlanan nefis tatlı tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 19:37:00 -
Elmalı Crumble tarifi

Sadece 3 elmayla hazırlanan nefis tatlı tarifi. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

  • 3 tane elma
  • 1 yemek kaşığı tarçın
  • 2 yemek kaşığı bal
  • 1 tatlı kaşığı pekmez
  • 1 su bardağı yulaf
  • 1 çimdik tuz

Yapılışı

Küp küp doğradığınız elmaları tavada bal ile buluşturup tarçın ve tuz ile beraber pişiriniz. Elmaları uygun bir tabağa döküp diziniz. Yulafları tavada pekmez ile rengi dönene kadar kavurun ve elmaların üzerine dökünüz. İsterseniz üzerine maraş dondurması ile yiyebilirsiniz.

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