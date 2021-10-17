Elmalı Crumble tarifi
Sadece 3 elmayla hazırlanan nefis tatlı tarifi.
Sadece 3 elmayla hazırlanan nefis tatlı tarifi. Şimdiden afiyet olsun.
Malzemeler
- 3 tane elma
- 1 yemek kaşığı tarçın
- 2 yemek kaşığı bal
- 1 tatlı kaşığı pekmez
- 1 su bardağı yulaf
- 1 çimdik tuz
Yapılışı
Küp küp doğradığınız elmaları tavada bal ile buluşturup tarçın ve tuz ile beraber pişiriniz. Elmaları uygun bir tabağa döküp diziniz. Yulafları tavada pekmez ile rengi dönene kadar kavurun ve elmaların üzerine dökünüz. İsterseniz üzerine maraş dondurması ile yiyebilirsiniz.