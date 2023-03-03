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Medya Elmada şok eden gelişme! Biri bunun şaka olduğunu söylesin
Medya

Elmada şok eden gelişme! Biri bunun şaka olduğunu söylesin

Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin, şubatta üretici ile market arasında en fazla fiyat farkının yüzde 251.6 ile elmada görüldüğünü açıkladığını aktaran Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "Üreticide kilosu 5 TL olan elmanın, markette 17 TL 58 kuruşa satılması için nakliyat, aracı firmalar, market giderleri vs. birçok neden sayıyorlar. Ama üretici ile satıcı arasında fiyat farkının yüzde 251,6 olmasının mantıklı bir açıklaması olamaz" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 10:09:00 -
Elmada şok eden gelişme! Biri bunun şaka olduğunu söylesin

Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin, şubatta üretici ile market arasında en fazla fiyat farkının yüzde 251.6 ile elmada görüldüğünü açıkladığını aktaran Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "Üreticide kilosu 5 TL olan elmanın, markette 17 TL 58 kuruşa satılması için nakliyat, aracı firmalar, market giderleri vs. birçok neden sayıyorlar. Ama üretici ile satıcı arasında fiyat farkının yüzde 251,6 olmasının mantıklı bir açıklaması olamaz" dedi. 

Tezel, şunları kaydetti:

"Türkiye Ziraat Odaları Birliği, şubatta üretici ile market arasında en fazla fiyat farkının yüzde 251.6 ile elmada görüldüğünü açıkladı.

Elmadaki fiyat artışını yüzde 229 ile kuru üzüm, yüzde 218,7 ile limon, yüzde 216,9 ile kırmızı mercimek, yüzde 180,8 ile kuru incir, yüzde 176.3 ile pırasa, yüzde 159.7 ile marul, yüzde 159.6 ile ıspanak takip etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Depremle birlikte market fiyatları gündemden düşmüştü ama zamlar devam etti.

Üreticide kilosu 5 TL olan elmanın, markette 17 TL 58 kuruşa satılması için nakliyat, aracı firmalar, market giderleri vs. birçok neden sayıyorlar.

Ama üretici ile satıcı arasında fiyat farkının yüzde 251,6 olmasının mantıklı bir açıklaması olamaz!

Tekrar yazıyorum: yüzde 251!"

 

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Yorumlar

yavuz

Kim ne derse desin birileri Türk Halkına sizler Erdoğan-ı seçerseniz bizde sizleri bunu yapacağız diyor. Tür Halkı olarak bizde Hükümetimize sesleniyoruz; Tarım Kredi Kooperatif Mağazaları ile bu Hainlere gerekli darbeleri vurun diyoruz. Kooperatiflerde indirimli Satışlar bir çok markete haddini bildirdi.
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