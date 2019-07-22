Elma sirkesiyle zayıflanır mı? Elma sirkesinin zayıflamaya katkısı nedir?

Elma sirkesi zayıflatır mı? Geleneksel tıbbın önemli bir ürünü olan elma sirkesine sindirim problemlerinden kan dolaşıma kadar pek çok sağlık probleminin geleneksel yöntemlerle çözüme kavuşturulmasında ihtiyaç duyulur. Aynı zamanda soğuk algınlığına bağlı ateşin yükselmesi halinde de elma sirkesi, önemli bir tedavi aracıdır. Bunların yanı sıra günümüzde elma sirkesinin öne çıkan özelliği ise zayıflama sürecine katkıda bulunması. Yağ yakma özelliğiyle diyet programların gözdesi haline gelen elma sirkesiyle nasıl zayıflanır? Elma sirkesinin zayıflamaya katkısı nedir? İşte detaylar...

Elma sirkesi asidik özellikte bir üründür. Bu da vücuda girdiğinde vücutta yağ toplanmasının önüne geçer. Özellikle sabahları aç karnına tüketilmesi halinde yağ yakımını hızlandırır. Bununla birlikte metabolizmanın da hızlanmasını sağlayarak vücutta yağ depolanmasına engel olur. Toksinlerden vücudu arındırır. Sonuç olarak elma sirkesinin zayıflamaya sağladığı katkıların saymakla bitmeyeceğini söylesek yanlış olmaz.

Market raflarındaki süzülmüş ve pastörize edilmiş sirkeler, süzülmemiş sirkeyle aynı özelliklere sahip değildir. Organik elma sirkesi olmalıdır. Süzülmemiş sirkede “sirke anası” olarak bilinen bir tortu vardır, bu tortu fermantasyon sürecinden kalan bakteridir. Kombu çayındaki tortuya benzer.

Elma sirkesinin faydaları nelerdir?

BOĞAZ AĞRISI: Yarım fincan ılık suyun için katılan bir çorba kaşığı elma sirkesi, boğaz ağrısına iyi gelir. Bu karışımı gargara olarak kullandığımızda boğazdaki bakterileri yok eder. Diğer yandan bu karışım sinüsleri de rahatlatır.

AĞIZ KOKUSU: Elma sirkesi ile gargara yapmak, ağızdaki bakterileri öldürerek ağız kokusu oluşmasını önler. Ağız kokusunda kurtulmak için bir çay kaşığı elma sirkesi içmeniz yeterli olacaktır.

SİĞİL TEDAVİSİ: Elma sirkesinin siğilleri yok etme özelliği de vardır. Bunun için elma sirkesi damlatılan pamuk, siğilin üzerinde sabaha kadar bekletilir. Bu şekilde yapıldığı takdirde 7-10 gün içerisinde siğilin kaybolmaya başladığı gözlenir.

DİŞ BEYAZLATMA: Beyaz dişlere ve güzel bir gülüşe sahip olmak için kullanabileceğiniz elma sirkesi, dişlerdeki lekeyi yok etmeye yarar.

AYAK KOKUSU: Ayak kokusunu yok etmek için, elma sirkesine batırılan pamuk ile ayaklarınızı silmeniz yeterli olacaktır.

MİDEYE FAYDASI: Elma sirkesi, reflü gibi mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Yemeklerden beş dakika içmek üzere, bir bardak suya bir çorba kaşığı elma sirkesi koyunuz. Buna devam ettiğiniz zaman ile birlikte reflünüze faydasını göreceksiniz.

DİYABETE FAYDASI: Kan şekerini düzenlenmesi nedeniyle elma sirkesi, diyabet hastalarına çok faydalıdır. Salatalarınıza ilave edeceğiniz elma sirkesini, aynı zamanda bir çorba kaşığını bir bardak suya koyup içmeniz şeker hastalığına iyi gelecektir.

TANSİYON: Elma sirkesi tüketen kişilerde yapılan araştırmalarda kan basıncının düştüğü görülmüştür. Bu yüzden tansiyon hastalıklarına iyi gelir.

TER KOKUSU: Koltuk altı kokusundan kurtulmak için elma sirkesi doğal bir çözümdür. Bir pamuk üzerine damlatılan birkaç damla elma sirkesi ile koltuk altlarınızı silerek bu konuda faydasını görebilirsiniz.

elma-sirkesinin-faydalari

YORGUNLUĞA FAYDASI: Elma sirkesi ile el ve ayaklara yapılan masajın faydası vardır. Bu şekilde yaptığınız bir masaj, el ve ayaklarınızdaki yorgunluğu giderir.

SİNDİRİME FAYDASI: Sindirim sistemi için çok iyi bir yardımcı olan elma sirkesi, yemeklerin daha rahat sindirilmesine faydası olduğu için kabızlığa da iyi gelir. Bağırsakları rahatlama özelliği olan elma sirkesi, şişkinlik ve hazımsızlığı önler.

pH DENGELEMESİ: Elma sirkesi, içeriğindeki asetik asit nedeniyle vücut pH’ını dengelemesine yardımcı olur. Bu faydası ile elma sirkesi, kansere yakalanma riskini düşürür.

GÜNEŞ YANIĞI: Elma sirkesi, güneş yanığına iyi gelir. Bunun için yapmanız gereken ise, ılık bir duş alındıktan sonra suya katılan elma sirkesi ile yapılan banyo, yanığınıza faydası olacaktır.

MORLUKLAR: Elma sirkesi, vücuttaki morluklara iyi geldiği için, morlukların azaltılamasında kullanılabilir.

SOĞUK ALGINLIĞI: Yüksek malik asit içeriği nedeniyle elma sirkesi, bağışıklık sistemini güçlendirir ve grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklarında enfeksiyonların önlenmesinde yardımcı olur.

KAŞINTI GİDERME: Böcek ısırığı sonucunda oluşan kaşıntıların giderilmesinde elma sirkesi kullanılır. Bu şekilde kaşıntıyı gideren elma sirkesi, rahatlamanıza yardım eder.

CİLT SORUNLARI: Cildin pH seviyesinin kontrol edilmesin yardımcı olan elma sirkesi ile akne gibi cilt sorunlarında faydası olur. Aynı zamanda elma sirkesi, cildinizin yumuşacık olmasını sağlar.

SAÇ BAKIMI: Elma sirkesinin bir diğer faydası da saç bakımınadır. Saçlarını yıkadıktan sonra durulama amacıyla kullanılan elma sirkesi, saçınızın daha parlak olmasını sağlar. İki yemek kaşığı elma sirkesi ve yarım lite suyu karıştırın. Faydasını görmek için haftada en az iki kez kullanın.

KOLESTROL: Günde bir yemek kaşığı elma sirkesi içmenin kolestrolü düşürdüğü, yapılan araştırmalar sonucunda gözlenmiştir.

KİLO VERME: Elma sirkesi içinde bulunan asetik asit, iştah azaltmaya ve metabolizmayı artırmaya yarar. Vücudun su tutmasına yarayan bu özelliği ile elma sirkesi, nişastasının hazmına etkisi ile yediklerimiz yemeklerden daha az kalori almamıza sebep olur.

HIÇKIRIK: Hıçkırığınızı elma sirkesi ile geçirebilirsiniz. Hıçkırık anında bir çay kaşığı elma sirkesi içmeniz, acımtırak tadı ile boğazdaki sinirleri uyarır ve hıçkırığınız geçer.

UYKUSUZLUK: Elma sirkesi, karın şişkinliği ve hazımsızlığa iyi geldiği için bu sebeplerden kaynaklanan uyku sorunlarını da önlemiş olur. Bunun için bir bardak su içine bir çay kaşığı elma sirkesi, bir çay kaşığı bal katılarak yatmadan yarım saat önce içmeniz yeterlidir.

EV TEMİZLİĞİ: Elma sirkesi, ev temizliğinizde önemli bir yardımcınızdır. Yarım çay bardağı elma sirkesini bir bardak suyla karıştırırak kullandığınız taktirde yüzeylerde leke bırakmaz ve parlatır. Bu karışımı, mutfak yüzeyleri, fırın, pencere ve cam temizliğinizde kullanabilirsiniz.

ODA KOKUSU: Elma sirkesinin sigara gibi kötü kokuları yok etme özelliği vardır. Bu etkisinden faydalanabilmek için bir kase içine konulan elma sirkesi, odanın bir köşesine konulur ve bekletilir. Zamanla kötü kokuların yok olduğunu hissedeceksiniz.

Zayıflamaya yardımcı olan elma sirkesi tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı bal

1 tatlı kaşığı elma sirkesi

Yapılışı:

Bir kabın içerisine malzemeler listesinde belirtilen kadar su koyun.

Tüm malzemeleri karıştırıp su dolu kabın içerisine ekleyin.

Karışımı karıştırmaya son vermek için balın erimesini bekleyin. Bal eridikten sonra karıştırmayı bırakabilirsiniz.

Bu elma sirkesi karışımı sabahları kahvaltıdan 20 dakika kadar önce aç karnına tüketmeye çalışın. İsterseniz öğle ve akşam yemeğinden önce de birer bardak içmenizde bir sakınca yoktur. Fakat bir günde üç bardaktan fazla tüketmeniz sağlığınıza zarar verebilir. Bu kürü uygulamadan önce önlem olması açısından doktorunuza danışmanızda fayda var.