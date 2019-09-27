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Elma sirkesi nasıl yapılır? Sirkenin kullanım alanları nelerdir?

Evlerde gerek temizlik gerek yemekler için kullanılan, sade tüketildiğinde birçok faydası bulunan sirkenin, doğal tüketilmesi yararlıdır. Evde çok basit bir şekilde kendi sirkenizi yapmanız mümkün. Peki ama sirke nasıl yapılır? Sirke yapmanın incelikleri nelerdir? İşte detaylar...

27 Eylül 2019 Cuma 08:14
Elma sirkesi nasıl yapılır? Sirkenin kullanım alanları nelerdir?

Evlerde gerek temizlik gerek yemekler için kullanılan, sade tüketildiğinde birçok faydası bulunan sirkenin, doğal tüketilmesi yararlıdır. Evde çok basit bir şekilde kendi sirkenizi yapmanız mümkün. Peki ama sirke nasıl yapılır? Sirke yapmanın incelikleri nelerdir? İşte detaylar...

Her derde deva olan sirkenin yapımı oldukça kolay. Evde yapıp tükettiğiniz her gıda, satın aldığınızdan kat be kat iyi ve faydalı olduğuna emin olabilirsiniz. Bu nedenle faydasını beklediğiniz ürünleri evde yapmanız daha yararlı. Özellikle fermente edilen gıdalar -yoğurt, turşu ve sirke- evde yapılınca etkilerini gösteren ürünlerdir.

Üstelik her türlü meyveden sirke yapabilmek mümkün. Verilen tarifin miktarlarını azaltarak her meyveden sirke yapabilirsiniz.

Malzemeler

  • 1 kilo elma
  • 3 litre su
  • 1 su bardağı doğal sirke
  • 2 yemek kaşığı bal
  • bir fiske tuz

 - Eğer sirkeniz yok ve ilk kez sirke mayalıyorsanız; 1 çay bardağı nohut ve 2 yemek kaşığı balı karıştırarak da yapabilirsiniz. 

Elma sirkesiyle yüz yıkamanın faydaları

Yapılışı

Meyveleri iyice yıkayıp temizledikten sonra 4 - 5 parçaya bölün.

Plastik olmayan bir kap içerisine yerleştirerek üzerine suyu ve balı dökün.

En son sirkeyi ve tuzu ekledikten sonra ağzını tülbent gibi bir malzemeyle, hava alabileceği şekilde kapatın. 

Karanlık bir alanda, 20 gün boyunca sadece birer kere olacak şekilde karıştırın. Elmalar yere doğru inmeye başlayacaktır.

20 gün dolduktan sonra, 20 gün de ağzı kapalı bir halde hiçbir şekilde dokunmadan bekletin.

Son olarak içerisinde oluşan sirke anasını ayırıp, süzerek cam şişelerde saklayın.

Sirkenin kullanım alanları nelerdir?

Elma sirkesi içmenin 5 faydası

  • Sirkenin temizleyici özelliği sayesinde her temizlikte kullanabilirsiniz. Etkisini artırmak içinde karbonatla kullanmalısınız.
  • Yemeklerden önce ve sonra içildiğinde kilo kontrolü ve hazımsızlık sorunlarına yardımcı olacağı için kullanılabilir.
  • Cilde ve saça oldukça etkisi vardır. Ph dengesini sağladığı için fazla yağı alarak nem kazandırır. Bu nedenle saç ve yüz yıkamak oldukça faydalıdır.
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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 08:14
  1. Elma sirkesi nasıl yapılır?
  2. Elma sirkesi nelere iyi gelir?
  3. Sirkenin faydaları nelerdir?
  4. Elma sirkesi saça nasıl uygulanır?
  5. elma sirkesi faydaları
  6. elma sirkesinin faydaları ve nasıl kullanılır
  7. elma sirkesi nasıl yapılır
  8. ekşi elma sirkesi nasıl yapılır
  9. sade elma sirkesi yapımı
  10. en kolay elma sirkesi yapımı
  11. ev yapımı elma sirkesi faydaları
  12. elma sirkesi nasıl kullanılır
  13. kolesterol için elma sirkesi nasıl kullanılır
  14. elma sirkesi cilde nasıl uygulanır
  15. sirke nasıl yapılır
  16. beyaz sirke nasıl yapılır
  17. balzamik sirke nasıl yapılır
  18. Evde elma sirkesi nasıl yapılır?
  19. üzüm sirkesi nasıl yapılır
  20. sirkenin yararları nelerdir
  21. sirkeyle saç yıkamak
  22. sirke saça nasıl uygulanır
  23. sirke nasıl içilir
  24. sirke ne kadar içilir
  25. sirke kaç gün içilir
  26. sirke zayıflatır mı
  27. sirke ne için içilir
  28. sirke ile yüz yıkanır mı
  29. sirke yapımı
  30. sirke saç yıkama
  31. Elma sirkesi nasıl yapılır? Sirkenin kullanım alanları nelerdir?
  32. Sirkenin kullanım alanları nelerdir?

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