Elma sirkesi ile sağlıklı zayıflama formülü, ev yapımı: Notu alamayan kalmasın! Yüzlerce dolar olan ürünleri almayın

Elma sirkesi ile sağlıklı zayıflama formülü, kullananların etkili sonuçlar aldığı formüllerden bir tanesidir. Aşağıda yazılanların özü, mide rahatsızlığı bulunmayanların yemeklerden önce 1 yemek kaşığı elma sirkesi ve 1 çay kaşığı balı 1 bardak suya ilave ederek içilir. Bu karışım hem iştahınızı keser hem de yağ yakmanıza yardımcı olur. Bu karışımı aç karnına içemeyenler, yemeklerden sonra da tok karnına içerlerse aynı etkiyi gösteriyor. Elma sirkesinin zayıflatıcı etkisi için doğal olmasına dikkat etmelisiniz.

Elma sirkesi ile sağlıklı zayıflama formülünü kullanarak haftada 2 kilo zayıflayabilirsiniz.

Amerika’da yaşayan doktorların tavsiyesi: yağ yakarak hızlıca kilo verdiren elma sirkeli formülünü de deneyebilirsiniz. Formülünde bir bardak greyfurt, portakal ya da ananas suyuna, bir yemek kaşığı bal ile iki yemek kaşığı elma sirkesini katacaksınız. Bu karışımı yemeklerden önce aç karnına içebilirsiniz.

Elma sirkesi ile sağlıklı zayıflama formülü nasıl zayıflatıcı etki gösterir?

Elma sirkesinin iyi bir zayıflama iksiri olduğu uzmanlar tarafından kanıtlanmıştır. Elma sirkesi birçok sağlık sorununun yanı sıra kilo verme amacıyla da kullanılmaktadır. Elma sirkesi, içerisinde barındırdığı bitkisel asitler, besinler, organik maddeler ve enzimler nedeniyle neredeyse tüm faydalı vitaminleri içerisinde barındıran bir şifa deposudur. Elma sirkesi, iştah kesici ve metabolizma hızını artırıcı etkileri ile ön plana çıkmaktadır. Elma sirkesi bir yandan damarları açıcı etkisi ile vücutta kilolara neden olan ödemin vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı olurken, diğer yandan da vücuttaki zararlı toksinlerin atımı ile hücrelere daha fazla oksijenin ulaşmasına yardım etmektedir. Elma sirkesinin kandaki yağlar ile trigliserid ve kolesterol gibi zararlı maddeleri eriterek lenf ve karaciğer yoluyla böbrekler ile vücuttan atılmasına da yardımcı olmaktadır.

Elma sirkesi ile zayıflama kürü ile birlikte aşağıda yer alan basit zayıflama tüyolarını uygularsanız, sağlıklı bir vücuda kavuşma imkânına kolaylıkla kavuşabilirsiniz. Bulabilirseniz doğal elma sirkesini kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Dileyenler karışıma tat vermesi için bir kaşık organik çiçek balı ekleyebilirler. Sinameki yaprağının da bu karışıma 1 çay kaşığı eklenmesi halinde zayıflama etkisini daha da güçlendirecektir.

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Elma sirkesi ile sağlıklı zayıflama formülü

Elma sirkesini kendiniz evde yapabileceğiniz gibi güvenilir firmaların organik ürünlerini de tercih edebilirsiniz. Elma sirkesi ve bal karışım ile haftada en 2 kilo verebilirsiniz.

Elma Sirkesi bal iksiri ile birlikte zayıflama hızını artırmak için haftada 3-4 kez yürüyüş ve egzersiz yapabilirsiniz.

Sirke, sindirimi kolaylaştırarak hazımsızlığa, bağırsak gazına ve kabızlığa iyi gelir.

Elma sirkesi, bal ile beraber gün içinde bol miktarda su içilmesi, vücudunuzdan ödemi atacak, bağışıklığınızı güçlendirecektir. Ayrıca uygun bir diyet ile bu kürün desteklenmesi de kilo vermenizi hızlandıracaktır.

Elma sirkesinin, mikrop öldürücü özelliğe bulunmaktadır. Bağışıklık sisteminizi güçlendirerek grip, nezle ve boğaz ağrıları gibi hastalıklara yakalanmanızı önler.

Sirke mide hararetine iyi gelir. Safra rahatsızlıklarında şifa kaynağıdır.

Sinirleri kuvvetlendirmek için düzenli olarak elma sirkesi ve bal karışımı alınması tavsiye edilmektedir.

Zayıflatıcı elma sirkesi kürü tarifi

Malzemeler;

1 tatlı kaşığı bal

1 tatlı kaşığı elma sirkesi

Bir bardak ılık su

Hazırlanması;

Kaynatılmış ve ılıtılmış bir bardak suya tüm malzemeleri ekleyin. Bal tamamen eriyinceye kadar kaşık ile karıştırın ve daha sonra yavaşça için. İlk başta tadını sevmeyebilirsiniz ancak zamanla bu tada alışacaksınız.

Günde 1 bardak ya da gün aşırı içebilirsiniz.

*Elma sirkesi kürünün sağlığa faydaları;

*Sindirim sistemi için oldukça faydalıdır. Kalorilerin yağa, kiloya dönüşmesini engeller.

*Detoks etkisi ile vücuttan toksinleri atarak zayıflamayı kolaylaştırır.

*Sindirim sistemini ve kan dolaşımını uyarıcı etkide bulunur

*Boğaz mukozalarınızı güçlendirir ve ses kısıklığı önler.

*Enerji seviyenizi yükselterek yorgunluğunuza iyi gelir.

*Erken yaşlanmayı önleyicidir, cildinizi gençleştirir ve diri tutar.

İçerdiği çeşitli vitamin ve mineraller sayesinde kilo verirken bağışıklık sisteminizi destekler ve hasta olmanızı engelleyerek sağlıklı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olur.