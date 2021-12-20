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Kadın - Aile Elma reçeli tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Elma reçeli tarifi, nasıl yapılır?

Kışa hazırlık için elma reçeli tarifini sizlerle paylaşıyoruz.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 12:52:00 - 2021-12-20 12:54:52
Elma reçeli tarifi, nasıl yapılır?

Tarifte kullanacağınız elmaların olgun ve taze olmasına dikkat edin.

Elma reçeli tarifi 

Malzemeler

  • 10 doğranmış orta boy elma
  • 5 su bardağı toz şeker
  • 2 su bardağı su
  • 1 çay kaşığı limon tuzu
  • 3 tane karanfil
  • 3 çubuk tarçın

Elma reçeli nasıl yapılır?

Tencerede su ve şekeri 5 dakika kaynatın. Elma, tarçın ve karanfil ekleyerek karıştırın. Limon tuzunu da ekledikten sonra kısık ateşte 30 dakika pişirin. Kavanozu ve kapağını kaynar suya sokup çıkarın ve fırında iyice kurutun. Kavanozlar ve reçel sıcakken reçelleri kavanozlara doldurarak kapağını sıkıca kapatın ve ters çevirin. Afiyet olsun.

 

 

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