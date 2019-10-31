Pekmez yapımı şıranın (elma suyunun) kaynatılarak içindeki suyun büyük bölümünün buharlaştırılarak şıranın “koyu bir kıvama” dönüşmesi işlemidir. Elma pekmezi de bu şekilde yapılır. Elma pekmezinin sağlığa birçok faydası bulunuyor. . Elma, cildi besleyerek güzelleştirir. Ayrıca antioksidan özelliği sayesinde insan sağlığına çok faydalıdır. Peki, Elma pekmezinin faydaları nelerdir?

Elma pekmezinin faydaları nelerdir?

Elma pekmezi cildi güzelleştirir. Pekmezin faydalarından bahsederken değinmiş olduğumuz gibi bütün pekmez türlerinin ortak özelliği olan kan yapma özelliği elma pekmezi için de geçerlidir.

Elma pekmezinin içeriğindeki antioksidanlar erken yaşlanmayı önleyici etkiye sahiptir. Cildi yeniler, vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasını sağlar. Bunlara ek olarak kolesterolü düşürücü etkisi ile kalp ve damar hastalıklarına karşı vücudu korur. Ayrıca sindirim sistemini dengeleyici özelliği vardır. Tansiyon düşürücü ve stres azaltıcı etkileri de saptanmıştır.

Elma pekmezi nasıl yapılır?

Malzemeler

6 kg elma

Yapılışı

Elmaları temizleyip, yıkadıktan sonra büyükçe bir tencere içerisine alıyoruz.

Üzerine su ilave ediyoruz. İlave ettiğimiz su ile elmanın oranı tıpkı komposto yaptığımızdaki miktar kadar olmalı.

Tencereyi ocağa koyarak yarım saat kadar, elmalar yumuşayana kadar pişiriyoruz.

Daha sonra bunu temiz bir bez yada küçük pirinç çuvalın içerisine boşaltarak suyunun süzülmesini sağlıyoruz.

Elmalardan çıkan suyu tekrar büyükçe bir tencere içerisine alarak, ocak üzerine kaynatmak için yerleştiriyoruz. Bu işlem normalde çok daha büyük tencere veya kazanlar içerisinde yapılır. Ancak benim bu büyüklükte bir malzemem olmadığı için bu işlemi iki ayrı tencere içerisinde kaynatarak yapmak durumunda kaldım. Her ikisini aynı anda kaynatıp, eksilen tencereye diğer tencereden ilave ediyoruz. Yaklaşık altı saat kaynatıyoruz. Pekmezin üzerindeki köpükleri almayı unutmuyoruz.