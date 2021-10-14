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Elma marmelatı nasıl yapılır? Elma marmelatı tarifi

Elma marmelatı gerekli malzemeler | Kahvaltı sofralarına, hamur işlerine son derece çok yakışan elma marmelatını evlerinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Peki, elma marmelatı nasıl yapılıyor püf noktası

Yeniakit Publisher
2021-10-14 21:39:00 -
Elma marmelatı nasıl yapılır? Elma marmelatı tarifi

Tazecik elmalardan dillere destan şahane bir marmelat hazırlayabilirsiniz. İşte, tam ölçülü elma marmelatı tarifi…

Elma marmelatı tarifi

Malzemeler:

  • 2 kilo kırmızı elma
  • 2 su bardağı şeker
  • 1 çay kaşığı tereyağı
  • 1 adet çubuk tarçın
  • 1 dilim limon

Elma marmelatı nasıl yapılır?

Öncelikle elmaları yıkayıp kabuklarını incecik olacak şekilde soyun.

Rendenin iri tarafıyla elmaları rendeleyin.

Bir tencereye elma ve şekerleri alıp kaynamaya bırakın.

Kaynamaya başladığında tereyağı ve kabuğuyla birlikte bir dilim limonu ekleyin.

Yüksek ısıda marmelatı yarım saat kadar kaynatın.

Ardından önceden sterilize ettiğiniz kavanozlara marmelatı sıcakken boşaltın.

Marmelat sıcakken kavanoz kapaklarını kapatın.

Kavanozları 24 saat boyunca ters çevirip bekletin.

Afiyet olsun.

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