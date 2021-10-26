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Kadın - Aile ‘Elma kurdu’ Ahmet dedenin gözü Külliye'de
Kadın - Aile

‘Elma kurdu’ Ahmet dedenin gözü Külliye'de

Amasya'da 90 yaşına merdiven dayayan Ahmet Aydoğan elleriyle diktiği metrelerce yüksekteki elma ağaçlarına merdivenle tırmanıp en üst basamakta meyve topluyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 12:01:00 -
‘Elma kurdu’ Ahmet dedenin gözü Külliye'de

Amasya'da 90 yaşına merdiven dayayan Ahmet Aydoğan elleriyle diktiği metrelerce yüksekteki elma ağaçlarına merdivenle tırmanıp en üst basamakta meyve topluyor.

Çalışkanlığıyla görenleri şaşırtan ‘elma kurdu’ sağlıklı yaşamını sürdürmek için sofrasından elma, ceviz ve yoğurdu eksik etmediğini söyledi. 88 yaşındaki süper dedenin hayali elmanın başkentinden ülkenin başkentinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne fidan dikmek.

70 yıl önce babasıyla birlikte diktiği elma ağaçlarına adeta gözü gibi bakan Ahmet dede 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde çok sevdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bahçesine Amasya misket elması dikmeyi hedefliyor.

ELMAKURDU

Çocukluğunun geçtiği Taşova ilçesine bağlı Tatlıpınar köyündeki misket elması ağaçlarını gelecek kuşaklara taşımak isteyen evli ve 3 çocuk babası Aydoğan aşıladığı fidanlarını yurdun dört bir yanına ve bir dönem işçi olarak çalıştığı Almanya’ya ücretsiz gönderdiğini anlattı.
Yatay olarak kesildiğinde çekirdekleri yıldız şeklini alan coğrafi işaret tescilli misket elmasının ağacının 2 yılda bir meyve verdiğine dikkat çekerek ayırt edici özelliklerini sıralayan Aydoğan, "Amasya elması sert ve suludur. Kırağı düşmeden toplanmaz. Uzun süre saklanabilir, dayanıklıdır. Sandık içinde evin içine konulduğu zaman ayrı bir koku verir” diye konuştu.

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