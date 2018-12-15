Elleriniz sizi ele veriyor

Rahmetli Üstad Necip Fazıl el parmakları ince uzun olan insanları daha bir değer vererek dinler, onlara anlatırken daha bir keyifle anlattığını söylerdi. “Onlar san’atkâr ruhlu insanlardır..” derdi.

Gerçekten sizi en kısa sürede ele veren ve o anki ruh halinizi en belirgin bir şekilde yansıtan vücut organınız elleriniz.



Kendine bakmayan, dış görünümüne pek fazla önem vermeyen bir erkek eli tırnaklar kemirilmiş, bakımsız olur. Endişeli ve sinirli bir insanın ipucudur bunlar. Zaman zaman kendine hakim olamıyor. Ani inişleri ve çıkışları var, diyebilirsiniz.

Psikologlara göre kişinin karakterine açılan pencere gözlerden önce eller.. Eller, kişiyi ele veriyor!

Eller aynı zamanda kişinin yaşıyla ilgili de bilgiler veriyor. Amerikan Plastik Cerrahları tarafından yapılmış olan bir araştırmada kişilerin yaşını ellerine de bakarak tahmin etmek mümkün. Özellikle kadınların elleri yaşa dair çok fazla ipucu vermekte..

Ellerinde oluşmuş çizgiler ve derisinin inceliği kadınların sakladıkları yaşını hemen ele verebilir.

Elinizin şekli, üstünde bulunan çizgiler karakteristik birtakım kişisel bilgiler de verebilir.

Eliniz kendinizi ifade etmek için iyi bir araçtır. Hatta avucunuzun içi ve elinizin şekli de düşünceleriniz ve hislerinizle ilgili detaylar verebilir. Parmaklarınızın birbiriyle farkı ve uzunluğu hormon seviyeleri ile ilgili bilgiler de verebilir. En uzun parmağınızın diğerleriyle oranı sizin ne kadar sportif ve sosyal bir insan olduğunuzu ortaya koyar. Sahip olduğunuz testosteron ve östrojen oranı parmaklarınızın ne kadar kalın olduğunu belirler. Parmak kalınlığı da yine karakter belirlemede önemli bir etkendir.

Napolyon taklitlerine dikkat

Bazı tipler bir kolu dirsekten kıvırıp vücuda dayarlarken diğerini de yanda sallarlar. Bu insanların kendilerine güvendiklerini ve başkalarını da yönetmeye hevesli Napolyon taklitleridir.

Yürürken ellerini arkaya kenetleyenler, kendine güvenen, daima haklı olduğuna inanan ve bazen de üstün olduklarını sanan kimselerdir. Diktatör tiplerdir.

Ellerini nereye koyacağını bilemeyenler çekingen, içine kapanık, toplum ilişkilerinde pek başarılı olamayan, çabuk tepki gösteren, kendine pek de güvenmeyen tiplerdir.

Bazı insanlar yürürken ellerini önde kavuştururlar. Bu tipler duygulara kapılmayı istemeyen, sakin, kendinden emin kimseler olabilirler.

Yürürken elleri açık ve kolları hızla sallanan kimseler genellikle iyi niyetlidirler. Onlar hareket halinde olmayı isterler. Son söz: Elbette istisnalar kaideyi bozmaz!

Açık Eller

Karşınızdaki insanın elleri açık duruyorsa yani avuçları gözüküyorsa, onun olduğu gibi görünmekten hoşlanan, pek bir şey gizlemeyen, sır saklamasını da bilmeyen biri olduğunu söyleyebiliriz. Bu insan ayrıca cömert sayılabilir. Hele avucu gözüken ellerin parmakları da açıksa yani parmaklar arasında açıklık varsa bu insan son derece cömert olacaktır.



Kapalı ellerin sahipleri ise “açık elliler”in tam zıddı kişilikte insanlardır..

Yarı Açık Eller

Yarı açık veya yarı kapalı eller daima en iyi sayılanlardır. Bu elde parmaklar hafifçe içeriye doğru bükülmüştür, fakat parmaklar avucu kapatmamaktadır. Yani avuçlar gözükmemektedir. Bu elin sahibi gerektiğinde sır saklayabilen, duygularıyla aklı arasında denge kurabilen, parayı da uygun şekilde harcayabilen biri olabilir. Kendisi ne cimridir ne de yeterince cömerttir.

Cansız Eller

Bazen ellerin adeta sarktıklarını görürsünüz. Ellerin sahibi onları unutmuş gibi davranmaktadır. Bu tip elleri gördüğünüzde sahibinin dalgın, iyi düşünmeyen, kendi başına karar veremeyen, iradeden yoksun biri olduğunu söyleyebilirsiniz.

Canlı Eller

Eller sakin duruyor fakat her an harekete geçecek gibi görünüyorsa; yani parmaklarda, avuçta bir gerginlik varsa iyi sayılır. Bu ellerin sahibi kararlı, dinamik, zekasından kolaylıkla yararlanabilen biri olabilir. Fakat ortada hiç sebep yokken sıkılmışsa, yani yumruk halini almışsa karşıda son derece kararlı, bildiğinden şaşmayacak biri var demektir.