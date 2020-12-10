Ellerini ovuşturup Türkiye'ye yaptırım gelsin istiyorlar
Sözde haber ajansı Reuters ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde Türkiye'nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemi için yaptırım uygulanacağını iddia etti.
ABD’nin Türkiye’ye Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alması konusunda yaptırım getirme hazırlığında olduğunu ileri sürdü.
Reuters'ın ABD'li dört farklı yetkiliye dayandırdığı haberde, yaptırımların Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı'nı ve Başkanı İsmail Demir'e yönelik olacağı da ileri sürüldü.
Türkiye'ye yaptırım içeren tasarı Temsilciler Meclisi'nden geçmişti
Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırımlarını da içeren savunma bütçesi, ABD Temsilciler Meclisi'nde ezici çoğunlukla kabul edildi. Tasarı Senato'dan da üçte ikilik çoğunluk ile geçerse, ABD Başkanı Trump'ın veto hakkı düşüyor.