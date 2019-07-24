Eljif Elmas, Napoli'ye resmen imzayı attı Napoli için İtalya’da dün sağlık kontrolünden geçen Eljif Elmas, resmi imzayı yeni kulübünün başkanının yanında attı.

Dün sağlık kontrollerinden geçmek için İtalya'ya giden 19 yaşındaki Eljif Elmas, bugün kendisini resmen Napoli'ye bağlayan sözleşmeye imza attı. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, sosyal medya hesabından genç orta saha oyuncusunun resmi sözleşmeyi imzaladığı anın fotoğrafını paylaştı. De Laurentiis fotoğrafın altına, "Napoli'ye hoşgeldin Eljif" mesajını yazdı. 2017 yılındaKuzey Makedonya'nın Rabotnicki ekibinden Fenerbahçe'ye transfer olan Eljif, sarı-lacivertli formayla 47 maçta 4 gol atıp, 1 asist yapma başarısı göstermişti.

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