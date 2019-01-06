Eljif Elmas için 20 milyon euro teklif ettiler

Avrupa'nın dev kulüpleri, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Eljif Elmas'ı transfer etmek için sıraya girdi. Real Madrid, Eljif için 20 milyon euroyu gözden çıkardı.

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Eljif Elmas'ı Avrupa'nın dev kulüpleri izlemeye devam ediyor. İtalyan basınında yayınlanan haberde, Makedon futbolcu için şu anda en istekli kulübün Lazio olduğu dile getirildi.

Tottenham, Dembele'nin alternatif olarak düşünüyor

Lazio'nun sezon sonunda transferdeki bir numaralı hedefinin Elif Elmas olduğu kaydedilirken, İtalyan kulübüne Makedon futbolcu için dev bir rakip ortaya çıktı. Aynı zamanda Tottenham'ın Dembele'nin alternatifi olarak gördüğü Elif Elmas'ı Real Madrid'in de yakından izlediği ve 20 milyon euroyu gözden çıkarabileceği öne sürüldü.

Dortmund takipte

Lazio, Tottenhamn ve Real Madrid dışında Borussia Dortmund'un da Elif Elmas'ı takip ettiği, sezon sonunda Makedon futbolcu için Fenerbahçe ile görüşmelere başlanacağı iddia edildi.

(Futbol Arena)