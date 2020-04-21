  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Eliyle kediye su verdi

Bursa’nın İnegöl İlçesinde bir genç gezdiği sırada çeşmenin başında bekleyen kediye eliyle su verdi.

2020-04-21 09:17:57 -
Eliyle kediye su verdi

Bursa’nın İnegöl İlçesinde bir genç gezdiği sırada çeşmenin başında bekleyen kediye eliyle su verdi. O anlar ise kameraya yansıdı.


Olay İnegöl AVM karşısında bulunan çeşmede meydana geldi. Gece yarısı sokakta yürüyen Züriye Altan, çeşmenin başında bekleyen bir kediyi fark etti. Genç kız, susadığını fark ettiği kedinin yanına gelerek musluğu açıp avucuna su doldurdu. Önce genç kızla bir süre oyun oynayan kendi daha sonra suyu içti. O anlar ise kameraya yansıdı.


Kendisinin de bir kedisi olduğunu belirten Züriye Altan, "Çeşmenin yanında kediyi görünce su içirmek aklıma geldi. Ben de susamış olabileceğini düşünerek musluğu açtım. Kana kana suyu içti" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı