Elinizde eski telefon varsa zengin oldunuz! Araba fiyatına böyle satabilirsiniz

Eskinin 3310'ları şimdikilerin iPhone'una karşı! Teknoloji her geçen gün kendini yenilerken, kullandığımız cihazlar da bir süre sonra popülaritesini ne yazık ki kaybediyor. Dev şirketler sürekli yeni modelleri piyasa sürdükçe bir üst modele sahip olmak için dünyadaki birçok kişi kıyasıya yarış içinde.

Bugün en üst model olarak aldığımız bir telefonun sadece birkaç ay içinde yeni bir modeli daha çıkıyor ve elimizdeki telefon eskiyor. Hal böyle olunca da eski telefonlar raflara kaldırılıyor. Ancak şimdi öyle bir moda var ki, bir grup eski telefonların peşine düşmüş durumda.

Evlerde unutulan eski telefonunuzu satarak para kazanmanız mümkün. Üstelik ciddi paralar verenler var.

Bu hafta bir teklif sahibi, açılmamış birinci nesil bir iPhone için orijinal fiyatının 50 katından fazla olan 39.000 $ (725 bin TL) ödedi.

İşte en çok rağbet gören eski telefonlar ve satış fiyatları:

Motorola DynaTAC 8000X - £1.776,01 (37 bin TL)

HTC Touch Diamond2 - £542,90 (11 bin TL)

iPhone - £542,55 (11 bin TL)

iPhone 3G - £301,68 (6 bin 250 TL)

Motorola RAZR2 - £239,25(5 bin TL)

Motorola Microtac 9800X - £230,36 (4 bin 800 TL)

Motorola 3200 - £215,50 (4 bin 500 TL)

Nokia 7280 - £180,44 (3 bin 750 TL)

Nokia N79 - £171.62 (3 bin 560 TL)

Ericsson T39 - £146,85 (3 bin TL)

Nokia E90 Communicator - £134,25 (2 bin 790 TL)

Nokia N-Gage - £112,90 (2 bin 330 TL)

Nokia 9000 Communicator - £112,52 (2 bin 330 TL)

HTC Evrensel - £104,25 (2 bin 330 TL)

Nokia 9110I - £100,75 (2 bin 80 TL)

Motorola RAZR2 V9 - £93,44 (1950 TL)

Nokia 7600 - £86,69 (1790 TL)