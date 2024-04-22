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Dünya Elinin ve dilinin bir kısmını kaybeden Gazzeli bebek! Gören insanlığından utanıyor
Dünya

Elinin ve dilinin bir kısmını kaybeden Gazzeli bebek! Gören insanlığından utanıyor

Yeniakit Publisher
2024-04-22 16:34:00 - 2024-04-22 16:35:22

Sanad Alarabi adlı küçük çocuk, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği bombardımanda ailesinden 9 kişiyi kaybetti ve ağır yaralanarak elinin ve dilinin bir kısmını kaybetti.

Sanad Alarabi adlı küçük çocuk, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği bombardımanda ailesinden 9 kişiyi kaybetti ve ağır yaralanarak elinin ve dilinin bir kısmını kaybetti.

Sanad, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği bombardımanda ağır yaralandı ve ailesinden 9 kişiyi kaybetti.

Elini ve dilinin bir kısmını kaybeden Sanad’ın minik yüzüne 200 dikiş atıldı.

Küçük Sanad’ın ailesi, tedavi için yetkililere seslenerek evlatlarının yurtdışına gitmesine izin verilmesini talep ediyor.

Daily Ummah
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