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Eline saplanan şeyi görünce hemen itfaiyeyi aradılar

Şanlıurfa'da eli kapı korkuluğuna saplanan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.

14 Ekim 2018 Pazar 13:14
Eline saplanan şeyi görünce hemen itfaiyeyi aradılar

Şanlıurfa'da eli kapı korkuluğuna saplanan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesinin Selçuklu Mahallesi'nde sokakta oynayan Muhammed Aslan'ın (7) sağ eli, kapı korkuluğuna saplandı.

Durumu fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, korkulukları keserek Aslan'ı sağlık ekiplerine teslim etti.

Aslan, yapılan müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 13:14
  1. Şanlıurfa
  2. Muhammet Aslan
  3. eline korkuluk demiri saplandı

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