  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 'Eline sağlık' tweeti atan Fatih Altaylı’ya tepkiler çığ gibi!
Gündem

'Eline sağlık' tweeti atan Fatih Altaylı’ya tepkiler çığ gibi!

Yeniakit Publisher
2024-01-01 20:36:00 - 2024-01-01 20:42:07

Filistin'e destek yürüyüşünden dönen adama 'Arap sevicisiniz' diyerek yumruk atan şahıs için 'Eline sağlık' mesajı atan Fatih Altaylı'ya sosyal medyada tepki yağdı.

Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen İsmail Aydemir'e bir şahıs "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumruk attı. Saldırıda İsmail Aydemir’in yüzü kanlar içinde kalırken, Ümit Özdağ ile ilişkisi olduğu iddia edilen saldırgan gözaltına alındı. Ege A. isimli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Fatih Altaylı: Eline sağlık

Ümit Özdağ'ın fitilini ateşlediği 'ırkçılık' olayları bugün çirkin bir saldırıya dönerken, skandal olay Türkiye gündemine oturdu. Birçok kesimden tepkiler yağdı, Fatih Altaylı ise yine yaptı yapacağını.

İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarını adeta meşrulaştıran Altaylı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Eline sağlık' ifadelerini kullandı.

Altaylı'nın mesajının altına çok sayıda tepki geldi.

İşte onlardan bazıları:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fatih Altaylı, merhum Hasan Karakaya'nın yazısını akıllara getirdi: "O.....’nun çocuğu' değil, 'o..... çocuğu"
Fatih Altaylı, merhum Hasan Karakaya'nın yazısını akıllara getirdi: "O.....’nun çocuğu' değil, 'o..... çocuğu"

Gündem

Fatih Altaylı, merhum Hasan Karakaya'nın yazısını akıllara getirdi: "O.....’nun çocuğu' değil, 'o..... çocuğu"

Tarihi yürüyüş başladı! Şehitler ve Gazze için tek yürek: Teröre lanet, Filistin'e destek
Tarihi yürüyüş başladı! Şehitler ve Gazze için tek yürek: Teröre lanet, Filistin'e destek

Gündem

Tarihi yürüyüş başladı! Şehitler ve Gazze için tek yürek: Teröre lanet, Filistin'e destek

Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruklu saldırı

Gündem

Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruklu saldırı

Gazze'de bilanço artıyor! Can kaybı 21 bin 978'e yükseldi
Gazze'de bilanço artıyor! Can kaybı 21 bin 978'e yükseldi

Gündem

Gazze'de bilanço artıyor! Can kaybı 21 bin 978'e yükseldi

Varank'tan Fatih Altaylı'ya Levent Kırcalı bomba gönderme! 'Evet ben salağım'
Varank'tan Fatih Altaylı'ya Levent Kırcalı bomba gönderme! 'Evet ben salağım'

Gündem

Varank'tan Fatih Altaylı'ya Levent Kırcalı bomba gönderme! 'Evet ben salağım'

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23