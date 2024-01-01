'Eline sağlık' tweeti atan Fatih Altaylı’ya tepkiler çığ gibi!

Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen İsmail Aydemir'e bir şahıs "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumruk attı. Saldırıda İsmail Aydemir’in yüzü kanlar içinde kalırken, Ümit Özdağ ile ilişkisi olduğu iddia edilen saldırgan gözaltına alındı. Ege A. isimli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Fatih Altaylı: Eline sağlık

Ümit Özdağ'ın fitilini ateşlediği 'ırkçılık' olayları bugün çirkin bir saldırıya dönerken, skandal olay Türkiye gündemine oturdu. Birçok kesimden tepkiler yağdı, Fatih Altaylı ise yine yaptı yapacağını.

İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarını adeta meşrulaştıran Altaylı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Eline sağlık' ifadelerini kullandı.

Altaylı'nın mesajının altına çok sayıda tepki geldi.

İşte onlardan bazıları:

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