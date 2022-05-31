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Gündem Eline bağlamayı alan Fenerbahçe'nin sağ beki Nazım Sangare Gesi Bağları'nı seslendirdi
Gündem

Eline bağlamayı alan Fenerbahçe'nin sağ beki Nazım Sangare Gesi Bağları'nı seslendirdi

Müzisyen Deniz Esmer, Fenerbahçe'de forma giyen Nazım Sangare ile bağlama çalıp türkü söyledikleri anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 14:45:00 -

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'dan transfer ettiği sağ bek oyuncusu Nazım Sangare bağlama çalmasıyla da biliniyor. 

Nazım Sangare, müzisyen Deniz Esmer ile bağlama çaldı ve Gesi Bağları adlı türküyü seslendirdi. 

Deniz Esmer o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Nazım Sangare bu sezon Fenerbahçe'de 29 resmi maça çıktı. Nazım, bu maçların tamamında bir gol atarken 4 de asist kaydetti.

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